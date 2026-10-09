RIGI: aprueban el proyecto Los Toldos de Tecpetrol por u$s6.400 millones

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “UT RIGI Los Toldos” , presentado por la unión transitoria que integran Tecpetrol S.A. y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP) . La iniciativa apunta al desarrollo integral del área hidrocarburífera Los Toldos II Este , en la provincia del Neuquén.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1771/2026 , publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo .

La iniciativa fue encuadrada como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), dentro del sector de petróleo y gas y del subsector de explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos costa adentro. La resolución fija el 9 de septiembre de 2026 como fecha de adhesión al régimen.

Según los considerandos, el objetivo es posicionar a la Argentina como proveedor de largo plazo en el mercado global de petróleo crudo. De acuerdo con el informe que presentaron las empresas, el país tiene en ese mercado una participación de alrededor del 1%. El régimen exige que esa participación sea inferior al 10% para otorgar la calificación estratégica.

El plan contempla la perforación y puesta en producción de 380 nuevos pozos horizontales para la explotación de recursos no convencionales, además del tratamiento, almacenamiento, transporte y exportación de los hidrocarburos extraídos.

Infraestructura prevista

Entre las obras figura una Planta Central de Tratamiento con capacidad para procesar 70.000 barriles diarios de petróleo y 3,6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. El plan incluye también: Un oleoducto para la evacuación del crudo. Un gasoducto para el gas asociado. Obras de provisión, recolección y reinyección de agua. Infraestructura eléctrica, caminos y campamentos.

El desarrollo se dividirá en tres fases: Primera etapa (hasta febrero de 2027): demandará u$s1.635 millones. Comprende la construcción de la planta de tratamiento, el oleoducto y el gasoducto, además de los primeros 16 pozos. Segunda etapa (marzo de 2027 a junio de 2029): prevé u$s1.268 millones para ampliar la planta y perforar otros 91 pozos. Tercera etapa (hasta 2054): requerirá u$s3.529 millones para los 273 pozos restantes.

En total, la inversión proyectada asciende a u$s6.432 millones. La empresa se comprometió a invertir u$s1.760 millones durante los dos primeros años, un monto que supera holgadamente el piso que exige el régimen para ese período. Además, la resolución fija el 31 de agosto de 2027 como fecha límite para completar la inversión mínima requerida a los proyectos estratégicos.

La resolución también aprueba el listado de mercaderías que la empresa podrá importar bajo la franquicia prevista en la ley 27.742 y acepta su propuesta de resolver eventuales controversias mediante los mecanismos que contempla el régimen. La unión transitoria indicó además que usará los beneficios cambiarios del RIGI.

Los organismos que intervinieron

Antes de la aprobación participaron el Banco Central (BCRA), la Procuración del Tesoro de la Nación y la Autoridad Nacional de la Competencia, sin formular objeciones. La Secretaría de Energía concluyó que la iniciativa cumple con los requisitos del régimen, y el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó su aprobación en el Acta 27, del 20 de agosto de 2026.

El texto señala además que, a partir del Decreto 868/2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto debe intervenir como autoridad de aplicación de la ley 26.659. La Cancillería concluyó que no se advierte que la empresa ni sus integrantes hayan incurrido en las conductas prohibidas por esa norma.