Ronda de negocios RIGI: Compras de empresas de litio en Argentina superan el 70%

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, durante su exposición en la Ronda de Negocios RIGI en Rosario.

Las empresas de litio que operan en Argentina realizan más del 70% de sus compras en el país. El dato surgió durante la Ronda de Negocios RIGI, que se realizó en Rosario con la participación de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El encuentro reunió a representantes de 43 empresas mineras, de energía e infraestructura con pymes de todo el país, con el objetivo de potenciar oportunidades de vinculación.

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, destacó la experiencia acumulada por la industria del litio en la incorporación de proveedores locales. “ Hoy más del 70% de las compras que realizan las empresas de litio se hacen en el país ”, expresó.

Cacciola integró el panel “Cómo ganar competitividad a partir del fortalecimiento de la cadena de valor”. Lo acompañaron Elio Del Re (ADIMRA), Manuel Benítez (CAPMIN), Fernanda Ávila (Mesa del Litio), Juan Pablo Perea Fontivero (Mesa del Cobre) y Diego Sucalesca (PromArgentina).

El titular de CAEM advirtió que la construcción de los proyectos y el desarrollo de infraestructura deberán avanzar en conjunto. “La construcción de los proyectos y el desarrollo de infraestructura van a tener que ir de la mano. Tenemos desafíos vinculados a rutas, ferrocarriles y logística que deberán avanzar simultáneamente con la construcción de los proyectos, especialmente los de cobre”, afirmó.

La Ronda de Negocios RIGI reunió a 43 empresas mineras, de energía e infraestructura con pymes de todo el país.

Cacciola destacó la experiencia que acumula la industria del litio en la incorporación de proveedores locales. “Es una muy buena noticia que demuestra la capacidad que tienen los proveedores argentinos para integrarse a la actividad y acompañar su crecimiento”, expresó.

Asimismo, remarcó el creciente nivel de profesionalización de las empresas interesadas en integrarse a la actividad minera. “Cada vez escuchamos más consultas vinculadas a certificaciones, estándares, capacitación y vinculación con la industria. Eso demuestra que el sector proveedor se está preparando. El desafío es avanzar con responsabilidad, gestionando las expectativas y trabajando para que las oportunidades se transformen en realidades concretas lo antes posible”, concluyó.

Cobre: seis proyectos de clase mundial en simultáneo

El dirigente señaló que la Argentina atraviesa una etapa decisiva para el desarrollo minero, en particular por los proyectos de cobre en cartera. “Somos el único país en el mundo que cuenta con seis proyectos de clase mundial en condición de desarrollo simultáneo. Esto representa una oportunidad extraordinaria para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento de proveedores argentinos”, explicó.

Según Cacciola, la magnitud de estos desarrollos abre oportunidades para una amplia diversidad de sectores económicos. “Durante la etapa de construcción, cada proyecto de cobre demandará entre 6.000 y 7.000 trabajadores. Esto implica una enorme diversidad de bienes y servicios: construcción de campamentos, caminos, estructuras metálicas, transporte, gastronomía, hospedaje, mantenimiento, industria metalmecánica, química y muchas otras actividades”.

Más del 70% de las compras de las empresas de litio se realizan en el país, según Cacciola. Secretaría de Minería

El titular de CAEM aclaró que algunos equipos especializados deberán importarse. Sin embargo, sostuvo que existe un amplio espacio para incrementar la participación de la industria nacional.

Desafíos paralelos

Cacciola advirtió que la construcción de los proyectos y el desarrollo de infraestructura deberán avanzar en conjunto. “La construcción de los proyectos y el desarrollo de infraestructura van a tener que ir de la mano. Tenemos desafíos vinculados a rutas, ferrocarriles y logística que deberán avanzar simultáneamente con la construcción de los proyectos, especialmente los de cobre”, afirmó.

Por otro lado, subrayó la importancia de fortalecer el desarrollo local y regional. Planteó priorizar a las comunidades cercanas a los proyectos y promover la articulación entre provincias y empresas proveedoras.

“Tenemos que apuntalar primero a las comunidades donde se desarrollan los proyectos y dar respuesta a las necesidades de las provincias. Hoy vemos cómo distintas regiones se complementan, se asocian y trabajan juntas. Es un proceso muy positivo que amplía las oportunidades para proveedores de todo el país”, sostuvo.

FUENTE: CAEM con aportes de Redacción +P