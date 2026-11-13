Minería argentina: 63 proyectos, 12 con RIGI y 19.011 empleos en el segundo trimestre

La cartera suma 63 proyectos: 27 en producción y 36 en etapas previas, según la Secretaría de Minería.

La cartera de proyectos metalíferos y de compuestos de litio relevada por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM) reúne 63 iniciativas , desde la etapa de Evaluación Económica Preliminar (PEA) hasta la de Producción. El dato corresponde a septiembre de 2026 y surge del Compendio Estadístico de la Actividad Minera Metalífera y Compuestos de Litio, de la Secretaría de Minería.

Del total, 27 proyectos (43%) producen y los 36 restantes (57%) se encuentran en etapas previas. La distribución es la siguiente: 6 en construcción, 10 en factibilidad, 6 en prefactibilidad y 14 en PEA. Los proyectos en construcción, factibilidad y prefactibilidad suman 22, lo que el informe interpreta como “un número significativo de proyectos en fases avanzadas de desarrollo”.

El Compendio registra seis hitos en proyectos avanzados durante el primer semestre de 2026:

Vicuña (San Juan): actualización de los resultados de la PEA, en febrero.

actualización de los resultados de la PEA, en febrero. Taca Taca (Salta): publicación de informe técnico NI 43-101, en febrero.

publicación de informe técnico NI 43-101, en febrero. Río Grande Sur (Salta): anuncio de resultados de la prefactibilidad y estimación inicial de reservas, en febrero.

anuncio de resultados de la prefactibilidad y estimación inicial de reservas, en febrero. Calcatreu (Río Negro): inicio de operaciones de lixiviación, en abril.

inicio de operaciones de lixiviación, en abril. Hualilán (San Juan): presentación del estudio de prefactibilidad, en mayo.

presentación del estudio de prefactibilidad, en mayo. Diablillos (Catamarca-Salta): presentación del Estudio Definitivo de Factibilidad, en junio.

El empleo minero metalífero y de litio promedió 19.011 puestos en el segundo trimestre de 2026.

RIGI: 12 proyectos aprobados hasta agosto de 2026

El análisis del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comprende 12 proyectos. El litio concentra la mayor participación, con 6 iniciativas. Siguen 3 de cobre, cuya puesta en marcha el informe proyecta como “un factor clave” para la reactivación de la producción cuprífera. Completan la lista 2 de oro, que ampliarán la capacidad productiva y extenderán la vida útil de los yacimientos, y Diablillos, de plata.

Por provincia, Catamarca suma 5 proyectos (contando los compartidos con Salta) y San Juan, 4. Jujuy, Salta y Mendoza aportan uno cada una. En San Juan figuran Los Azules, Carbonatos Profundos, la ampliación de las fases 8 y 9 de Veladero y Vicuña. En Catamarca, el documento vincula los proyectos principalmente con litio y plata. Según el Compendio, en San Juan corresponden al rubro metalífero.

Empleo: 19.011 puestos promedio

En el segundo trimestre de 2026, el empleo minero metalífero y de litio (incluye producción, exploración y financiación) promedió 19.011 puestos, con un alza interanual de 8,5%. En el mismo trimestre de 2025 había 17.518. El informe afirma que “la tendencia se mostró fuertemente alcista”.

El RIGI aprobó 12 proyectos hasta agosto de 2026: 6 de litio, 3 de cobre, 2 de oro y 1 de plata.

Por rubro, el empleo metalífero llegó a 13.511 puestos (+9,7% interanual y +3,9% frente al trimestre anterior; 12.316 en el segundo trimestre de 2025). El de litio alcanzó 5.499 puestos (+5,7% interanual, con una baja de 0,2% trimestral; 5.202 un año antes).

Participación femenina y perfil etario

Las mujeres ocuparon 3.037 puestos, el 16% del total, con un incremento interanual de 10,6%, equivalente a 291 puestos adicionales. Los varones sumaron 15.974 puestos (84%), con un alza de 8,1%.

Sobre la edad, los datos de diciembre de 2025 muestran un empleo concentrado en edades intermedias: 34,9% tiene entre 35 y 44 años y 27,5%, entre 25 y 34. Ambos grupos reúnen 62,4% de la fuerza laboral. Los trabajadores de 45 a 54 años representan 24%, los de 55 años o más 9,5% y los menores de 25 años, 4,2%.

FUENTE: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera