El RIGI de Milei despierta interés en Colombia en medio de la crisis energética

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones ( RIGI ), esquema tributario que Argentina aplicó para estimular las inversiones en minería y energía en 2024. podría replicarse en Colombia . Lo afirmó el viceministro de Energía, Armando Cuello , en un foro del centro de pensamiento ANIF , en Bogotá.

"El Gobierno está muy enfocado en el crecimiento y en atraer inversiones. El modelo que utilizó Argentina, lo que se llama el RIGI, podría ser fácilmente aplicable", sostuvo el funcionario.

Cuello aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tiene la voluntad política para tomar medidas que promuevan la inversión en el sector extractivo, deteriorado durante la administración anterior. "Hay la voluntad política para poder generar el ambiente para que vuelvan las inversiones, que sé que son de largo plazo", explicó.

Un sector energético en crisis

De La Espriella anunció tras su posesión que reactivará la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y que permitirá la fractura hidrúlica, prohibido por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Cuello admitió que la falta de desarrollo de proyectos tiene en crisis al sector energético colombiano. Como ejemplo, indicó que el creciente déficit de energía pasó del 7,2% hace una semana al actual 8,6%.

"Recibimos el sector en una crisis profunda, estamos en cuidados intensivos", advirtió el viceministro. Agregó: "Recibimos un déficit de energía en firme que a medida que van pasando los días se va incrementando y la demanda está en su máximo histórico, 265 gigavatios-hora".

Empleados trabajan en las tuberías de extracción de de Campo Rubiales, en el departamento del Meta, Colombia.

El funcionario afirmó que el Gobierno adopta las medidas posibles para evitar un apagón generalizado durante el fenómeno climático de El Niño.

El antecedente chileno

Cuello no es el primero en observar el impacto del RIGI. Hace unos meses, Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, escribió que "Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no logramos en 10 años". Además, calificó al régimen como "un instrumento de política pública notable".

Según los datos de Viera Flores, en 18 meses el RIGI: Captó US$33.876 millones en proyectos aplicados, destinó el 73% de ese monto a minería de cobre; reunió 12 proyectos aprobados y 11 en trámite, y atrajo a gigantes globales como Rio Tinto, BHP, Lundin y First Quantum.

"Chile no logró este volumen de inversión nueva en la última década", advirtió el dirigente. Para él, tres pilares explican el éxito argentino: Invariabilidad tributaria: 30 años para proyectos estándar y 40 para los estratégicos; libre repatriación de utilidades, considerada hasta entonces "una barrera histórica de Argentina"; y la velocidad de aprobación: el Comité Evaluador resuelve en 45 días.

"La velocidad es una ventaja competitiva enorme", subrayó Viera Flores. Según su análisis, el proyecto Vicuña, de BHP y Lundin Mining, es el símbolo del nuevo posicionamiento argentino. Suma US$18.000 millones de inversión comprometida y 13 millones de toneladas de cobre contenido en recursos.

El dirigente chileno resumió la clave en una frase: "El capital es cobarde y va donde hay certeza. El RIGI no es un regalo a las mineras, es una estrategia de Estado para capturar inversión global". Su propuesta para Chile incluye un "RIGI a la chilena", una ventanilla única de permisos y un plan nacional de exploración.

FUENTE: Reuters