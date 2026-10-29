Litio en Catamarca: Rio Tinto inauguró dos proyectos por US$1.400 millones

Milei encabezó la inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida, dos proyectos clave para el litio argentino

La minera Río Tinto inauguró la expansión de Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida , dos proyectos de litio ubicados en Catamarca que demandaron una inversión conjunta de alrededor de US$1.400 millones . El acto se realizó en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna catamarqueña, con la presencia del presidente Javier Milei , el gobernador Raúl Jalil y el CEO global de la compañía, Simon Trott.

Ambos desarrollos comenzaron su primera producción durante el segundo trimestre de 2026, antes de lo previsto, y actualmente atraviesan la etapa de incremento gradual de sus operaciones, conocida en la industria como ramp-up. Una vez que alcancen su capacidad plena, aportarán 25.000 toneladas anuales adicionales de carbonato de litio equivalente (LCE).

La ampliación de Fénix y el desarrollo de Sal de Vida forman parte del plan de crecimiento de Río Tinto en el país, en un contexto en el que las empresas mineras buscan aumentar la oferta de litio para abastecer la demanda vinculada a las baterías, los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía.

Milei en Catamarca.

En el evento, también estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Energía y Minería, Daniel González, quien renunció la semana pasada a su cargo; y el Gerente General de la compañía en Argentina, Ignacio Costa.

Fénix y Sal de Vida sumarán 25.000 toneladas anuales de litio

Los dos proyectos tienen características diferentes. Fénix, que comenzó a operar en 1997 y fue la primera operación comercial de litio de la Argentina, incorporó con su expansión Fénix 1B una capacidad adicional de 10.000 toneladas anuales de LCE. Con esa ampliación, la operación alcanzará una capacidad nominal cercana a las 40.000 toneladas por año.

Sal de Vida, en tanto, es una nueva operación de producción de carbonato de litio situada a unos 60 kilómetros al noreste de Fénix. El proyecto apunta a una capacidad de 15.000 toneladas anuales de LCE.

La entrada en producción de ambas instalaciones amplía la presencia de Río Tinto en la Argentina, donde la compañía también desarrolla el proyecto Rincón, en Salta. Según las previsiones de la empresa, una vez finalizado ese emprendimiento, su capacidad productiva local podría alcanzar las 160.000 toneladas anuales.

Durante el acto, Trott destacó la trayectoria de la operación catamarqueña y el trabajo realizado para concretar las nuevas instalaciones. “Estos dos proyectos se sostienen en casi tres décadas de producción de litio en Catamarca y en la experiencia y el conocimiento técnico de nuestro personal en Argentina”, afirmó.

El ejecutivo también señaló que la compañía mantiene como objetivo global alcanzar una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente para 2028.

Milei defendió el RIGI

La inauguración tuvo como uno de sus ejes el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que el Gobierno nacional atribuye un papel central en la llegada de capitales para proyectos mineros y energéticos.

Milei sostuvo que la expansión de Fénix y la puesta en marcha de Sal de Vida reflejan el potencial de la actividad minera y las condiciones que, según su visión, permitieron acelerar las inversiones.

“La expansión del proyecto Fénix es un hito histórico que muestra el potencial que tiene este sector. Esto fue posible gracias a que el país volvió a incentivar la producción de los recursos más importantes para el mundo moderno”, afirmó.

La inauguración oficial se llevó a cabo este miércoles.

El presidente también destacó la decisión de la compañía de ampliar su presencia en el país. “Es un orgullo para nosotros como Gobierno y para mí como Presidente que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable a largo plazo y vuelva a invertir en nuestra tierra, validando las decisiones que tomamos estos dos años”, expresó.

En su discurso, el mandatario defendió el RIGI por los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ofrece a los proyectos que cumplen con sus requisitos. De acuerdo con las cifras que presentó, el régimen cuenta con 29 proyectos aprobados por casi US$80.000 millones y otros US$130.000 millones en iniciativas a la espera de aprobación.

Dentro de ese conjunto, mencionó 13 proyectos mineros por alrededor de US$28.000 millones, cinco de ellos en Catamarca.

Sin embargo, el impacto económico de estos desarrollos no depende únicamente del capital comprometido o de la capacidad de producción prevista. También está vinculado con la generación efectiva de empleo, la participación de proveedores nacionales y provinciales, las exportaciones y los beneficios que puedan sostenerse en las comunidades donde se desarrolla la actividad.

Proveedores argentinos y empleo, entre los datos destacados por la compañía

Uno de los puntos que Milei resaltó durante el acto fue la contratación de empresas locales para la construcción y el desarrollo de Fénix 1B.

Según los datos difundidos por el Gobierno nacional, el proyecto adjudicó contratos por US$310 millones a proveedores argentinos, equivalentes al 99% del valor comprometido. De ese monto, US$153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas.

Además, de los 413 proveedores vinculados con el proyecto, 411 son argentinos, de acuerdo con las cifras oficiales. El mandatario también mencionó que las operaciones de Río Tinto están asociadas a más de 2.000 puestos de trabajo directos.

Por su parte, la empresa indicó que alrededor del 70% de los aproximadamente US$4.000 millones destinados a ampliar sus operaciones de litio en la Argentina se canalizará mediante compras y contrataciones con proveedores locales.

La dimensión de ese aporte será uno de los aspectos a seguir a medida que los proyectos avancen hacia sus niveles de producción previstos.

Catamarca busca ampliar el impacto de la minería en la economía provincial

Jalil también defendió el régimen de incentivos y puso el foco en la posibilidad de transformar los recursos minerales en empleo e inversiones para la provincia. “El RIGI nos ha dado la posibilidad de que se aceleren todas las inversiones”, sostuvo. Luego, agregó: “Sobre todo, el RIGI nos da federalismo, porque generamos empleo e inversiones en la provincia. Cuando uno crece con sus recursos propios, genera empleo genuino, puede diversificar la matriz económica, generar turismo, hacer caminos”.

En su discurso, Milei también enumeró obras de infraestructura que, según indicó, se realizaron a partir del trabajo entre la compañía, las autoridades y las comunidades locales. Entre ellas, mencionó un hospital, plantas de tratamiento de efluentes, mejoras en la Ruta Provincial 43, un centro de salud en El Peñón y obras de electrificación en Ciénega Redonda.

La ceremonia coincidió con el Día del Trabajador Minero, que se conmemora cada 28 de octubre en la Argentina.

Río Tinto refuerza su estrategia de litio en la Argentina

La inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida consolida la posición de Catamarca dentro de la estrategia de litio de Río Tinto, que también incluye operaciones y proyectos en Jujuy y Salta.

La compañía avanza con sus inversiones en un mercado en el que la demanda de litio está vinculada, entre otros factores, al desarrollo de la electromovilidad y al almacenamiento energético. A la vez, la evolución de los precios internacionales, los costos operativos y el ritmo de incorporación de nueva oferta condicionan la rentabilidad de los proyectos.

Trott destacó el papel de los trabajadores, los proveedores y las comunidades en la concreción de las obras. “La concreción de estos proyectos refleja la dedicación de nuestra gente, la capacidad de los proveedores argentinos y el trabajo conjunto con las comunidades y los gobiernos locales”, señaló.

Y agregó: “Ahora nuestro foco está puesto en incrementar la producción de manera segura, abastecer con litio de alta calidad a nuestros clientes y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas y para la Argentina”.