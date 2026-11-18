La energía eléctrica es una condición central para los datacenters y las cargas de trabajo de IA.

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó ayer su informe “Elementos clave para el desarrollo de Datacenters. Energía, Comunicaciones & Clientes. Aprovechando las ventajas geopolíticas de la Argentina”. La Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de la entidad elaboró el estudio y lo expuso en el Convergencia Data Center Forum, evento donde la cámara participa como Founding Association Partner. Los resultados posicionan especialmente bien a Neuquén y a Río Negro .

El relevamiento analiza las 24 jurisdicciones del país y deja un dato clave para la región: Río Negro encabeza el ranking con 4,25 puntos y Neuquén ocupa el tercer lugar con 4,10 . Entre ambas se ubica la provincia de Buenos Aires (4,20). Completan el top 10 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3,95), La Pampa (3,60), San Luis (3,40), Córdoba (3,15), Santa Cruz (3,10) , San Juan (3,10) y Santa Fe (3,10). Así, tres de las diez jurisdicciones mejor posicionadas pertenecen a la Patagonia: Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Ariel Graizer, presidente de CABASE, enfocó el desafío en el desarrollo federal: “Contamos con recursos energéticos, condiciones climáticas y capacidades de conectividad que pueden favorecer la radicación de estas inversiones. El desafío es generar las condiciones para aprovechar ese potencial y fortalecer las capacidades existentes en las diferentes regiones para que pueda haber un desarrollo federal de la infraestructura digital de Argentina”.

Ariel Graizer, presidente de CABASE: “Contamos con recursos energéticos y capacidades de conectividad”.

¿Cómo se mide el atractivo?

El informe aplica un modelo multicriterio que asigna una ponderación a cada uno de los cinco factores evaluados. La energía y la conectividad tienen el mayor peso, con un 30% cada una. La energía considera el riesgo de tensión eléctrica, la disponibilidad de gas natural y la capacidad de la red. La conectividad, por su parte, toma en cuenta la velocidad promedio de descarga, la penetración de la banda ancha fija por cada 100 hogares y la presencia de nodos de intercambio de Internet de CABASE.

Los regímenes de promoción fiscal y de incentivo a las inversiones representan el 20% del puntaje. En este caso, el relevamiento evalúa la adhesión provincial al RIGI, al RIMI y a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento.

Las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el talento e I+D pesan un 10% cada uno. Para las alícuotas, el estudio usa una escala inversa: la menor carga fiscal recibe 5 puntos y la mayor alícuota recibe 1. Para el talento, mide el empleo registrado en software y servicios informáticos y la densidad universitaria de cada jurisdicción, con datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software y del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos.

Con estos valores, el informe calcula un puntaje final para cada jurisdicción y establece un orden a título informativo.

El perfil patagónico

Cada provincia del sur construye su puntaje con fortalezas distintas. Río Negro obtiene el puntaje máximo en energía, alícuotas de Ingresos Brutos y promociones fiscales, tres de los cinco factores. Neuquén alcanza el máximo en energía y promociones fiscales y suma una buena calificación en conectividad. Santa Cruz logra la calificación máxima en alícuotas de Ingresos Brutos y promociones fiscales, con el mismo perfil que San Juan.

La energía pesa el 30% del puntaje, y el informe la define como una de las principales condiciones para el crecimiento de los centros de datos, “especialmente para las instalaciones de mayor escala y las cargas de trabajo vinculadas con Inteligencia Artificial”. En ese terreno, Río Negro y Neuquén sacan la máxima nota.

En conectividad, Neuquén cuenta con un antecedente propio. El IXP-NQN, que reúne 28 participantes, funciona desde 2010 y fue el primer punto de intercambio de tráfico de Internet del interior del país. Forma parte de la red federal de 28 IXPs gestionada por CABASE, distribuida desde Jujuy hasta Río Gallegos, que convierte a la Argentina en el país de mayor federalización de este tipo de infraestructura en América del Sur. La cámara también opera puntos regionales en Neuquén, Bariloche, Puerto Madryn, Viedma, Río Gallegos y Esquel.

Pese al buen desempeño patagónico en el ranking, el mapa actual de infraestructura sigue concentrado. Según el informe, el país tiene 15 datacenters operativos de más de 1 megavatio, con una potencia instalada total cercana a los 35 megavatios. La totalidad de las instalaciones se concentra principalmente en el AMBA: el 60% de la capacidad instalada corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y el 40% restante al Gran Buenos Aires.

Una oportunidad en el contexto regional

El informe compara a la Argentina con otros mercados: Brasil se destaca por el volumen y la capacidad de su infraestructura, Chile por la madurez de su marco regulatorio y su capacidad para captar inversiones, y Uruguay por su matriz eléctrica altamente renovable y la calidad de su entorno regulatorio.

Para Graizer, la IA “está impulsando como nunca antes grandes inversiones en infraestructura digital a escala global”, y la energía, la fibra óptica, la estabilidad fiscal y las condiciones tributarias se consolidan como requisitos indispensables para atraer capitales. Agregó que el contexto representa “una oportunidad histórica” para el país. También advirtió: “Para transformar ese potencial en inversiones concretas necesitamos previsibilidad, reglas claras y una agenda que acompañe el desarrollo de la infraestructura energética y de conectividad”.