Vaca Muerta y la inteligencia artificial: la oportunidad de Argentina para atraer centros de datos

El gas de Vaca Muerta podría impulsar una nueva industria en la Patagonia: los centros de datos

La expansión de la inteligencia artificial abrió una nueva oportunidad para la industria energética local. Con el gas de Vaca Muerta como uno de sus principales activos, el país podría posicionarse como destino para la instalación de grandes centros de datos, aunque el desarrollo de estos proyectos dependerá de mucho más que la disponibilidad de energía.

Así lo planteó Ernesto Díaz , vicepresidente senior para América Latina de la consultora Rystad Energy, en una publicación en LinkedIn en la que analizó el vínculo entre el desarrollo de la formación neuquina y la creciente demanda energética de la industria tecnológica. Según el especialista, Argentina tiene condiciones para captar inversiones en infraestructura de IA, pero deberá resolver desafíos vinculados con el transporte de gas, la generación eléctrica, la conectividad y la disponibilidad de agua.

Por qué Vaca Muerta puede ser una oportunidad para los centros de datos

El crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando inversiones en centros de datos de gran escala, instalaciones que necesitan un suministro eléctrico constante para mantener en funcionamiento sus servidores. Esa demanda abrió una nueva discusión sobre dónde instalar este tipo de infraestructura y qué condiciones deben ofrecer los países para atraer el capital.

En ese escenario, Díaz señaló que los cambios en las condiciones del mercado estadounidense podrían favorecer la búsqueda de nuevas ubicaciones. Las mayores exigencias regulatorias y la resistencia de algunas comunidades a la instalación de centros de datos podrían demorar proyectos en determinados estados de Estados Unidos.

El especialista aclaró que esto no implica una desaceleración de la IA, sino un cambio en los criterios que utilizan los inversores para definir dónde desarrollar sus proyectos.

Argentina aparece en ese mapa por la disponibilidad de gas natural de Vaca Muerta, que podría utilizarse para abastecer centrales de generación eléctrica. A esto se suman la disponibilidad de tierras y las condiciones climáticas de la Patagonia, dos factores que podrían resultar atractivos para instalaciones de gran escala.

"Una mayor regulación y resistencia local en estados clave podría demorar la expansión de data centers en Estados Unidos. No significa que la IA se frene, significa que los proyectos van a elegir mejor dónde instalarse. Ahí Argentina tiene una carta fuerte: gas competitivo de Vaca Muerta para generación firme, más tierra y clima patagónico. Para un data center de IA, que no puede apagarse cuando no hay viento o sol, esa firmeza vale mucho", señaló.

A diferencia de otras actividades, los centros de datos que procesan inteligencia artificial no pueden interrumpir su funcionamiento cuando cae la generación renovable. Por eso, el acceso a una fuente de abastecimiento constante se convierte en una condición relevante para definir su localización.

Qué infraestructura necesita Argentina para atraer inversiones en inteligencia artificial

Sin embargo, contar con gas abundante y competitivo no garantiza por sí solo la llegada de inversiones. Para el vicepresidente de Rystad Energy, el desarrollo de centros de datos requiere una infraestructura energética y tecnológica capaz de sostener operaciones durante las 24 horas.

Entre las condiciones necesarias mencionó la disponibilidad de potencia eléctrica, el transporte y procesamiento de gas, las líneas de alta tensión y la conectividad de fibra óptica. También incluyó el acceso al agua, los permisos ambientales y la posibilidad de cerrar contratos de largo plazo con empresas que demanden capacidad de procesamiento.

En ese sentido, el desafío para Argentina será integrar la cadena energética con la infraestructura digital. La oportunidad pasa por convertir esa energía en capacidad de procesamiento que pueda ofrecerse a clientes de otros países.

La conectividad internacional también tendrá un papel importante. Para competir por este tipo de inversiones, la Patagonia necesitará infraestructura que permita conectar los centros de datos con los principales mercados digitales y garantizar la transmisión de grandes volúmenes de información.

"Un proyecto serio necesita potencia 24/7, transporte y procesamiento de gas, líneas de alta tensión, fibra y conectividad internacional, agua y permisos ambientales sólidos, y contratos de largo plazo con clientes de cómputo. El negocio no es “quemar gas para servidores”; es transformar energía confiable en capacidad digital exportable", sostuvo Díaz.

El Súper RIGI y las condiciones para atraer proyectos

En su análisis, el especialista también mencionó el papel que podría tener el Súper RIGI para impulsar inversiones vinculadas con la inteligencia artificial y la infraestructura energética.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y tiene pendiente su tratamiento en el Senado, apunta a ofrecer condiciones de previsibilidad para proyectos de gran escala. Ese marco podría convertirse en un incentivo para empresas interesadas en desarrollar infraestructura tecnológica en el país.

De todos modos, Díaz advirtió que los beneficios regulatorios no alcanzan para garantizar la concreción de los emprendimientos. "La clave será combinar estabilidad regulatoria con infraestructura, reglas ambientales claras y cadenas de suministro locales. La oportunidad es real. El desafío es no quedarnos en el anuncio: que Vaca Muerta pase de exportar moléculas a exportar bits, conocimiento y servicios de alto valor", sostuvo.

Para que una inversión resulte viable desde el punto de vista financiero, será necesario combinar estabilidad normativa con obras de infraestructura, reglas ambientales claras y participación de proveedores locales.

La posibilidad de vincular Vaca Muerta con la industria de los centros de datos abre una nueva alternativa para ampliar el alcance de los recursos energéticos argentinos. El interrogante es si la Patagonia podrá convertirse en un polo regional de inteligencia artificial. Para eso, Argentina deberá pasar de contar con recursos energéticos competitivos a ofrecer las condiciones necesarias para sostener una industria digital de escala internacional. "¿Puede la Patagonia convertirse en el hub de la IA regional?", concluyó Díaz en su publicación.