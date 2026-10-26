Dataria Brain: La inteligencia artificial al servicio de los datos en Argentina

En un mundo donde la información es el activo más valioso, Dataria Brain emerge como una solución innovadora. Según explicó su CEO, Máximo Singolani, la empresa se encarga de recopilar, procesar y estructurar información pública de todo el país. Su enfoque principal abarca sectores clave como la energía, el petróleo, el gas y las energías renovables, creando una base de datos unificada y accesible.

El corazón de esta plataforma es la implementación de un sistema que no solo centraliza los datos, sino que utiliza inteligencia artificial para hacerlos navegables mediante consultas en lenguaje natural. De esta manera, los usuarios pueden preguntar sobre temas específicos, como niveles de producción de un pozo o costos de transporte, obteniendo respuestas precisas en tiempo real.

Inteligencia artificial corporativa

Uno de los grandes desafíos del sector es la desconexión entre la gran cantidad de datos disponibles y la capacidad de las empresas para aprovecharlos. Dataria Brain busca cerrar esta brecha permitiendo que las organizaciones integren sus propios modelos de datos con tecnologías como Chat GPT o Claude. Esto faculta a las empresas para explotar su información interna de manera eficiente, optimizando procesos y detectando irregularidades financieras o técnicas de forma automática.

Para Singolani, el valor real no reside solo en tener los datos, sino en la capacidad de razonar sobre ellos. "La inteligencia artificial es como la amante: todos saben que está, pero nadie la reconoce", bromeó el CEO. Sin embargo, su impacto es concreto: permite realizar un análisis constante que, de otra forma, requeriría equipos humanos dedicados exclusivamente a la tarea de monitoreo y validación.

El futuro de la gestión de datos

El modelo propuesto por Dataria Brain no se limita al ámbito público. La empresa está trabajando en soluciones de Company Brain para empresas, entendiendo que cada organización tiene necesidades únicas. Si bien el mercado aún se muestra cauteloso frente a la integración total de la IA, la tendencia apunta a un crecimiento sostenido donde la validación de datos reales se vuelve un requisito indispensable.

La plataforma ya está disponible para el público general a través de energyia.ar. Según el equipo, la clave para el éxito en este rubro es la colaboración con la industria. Las empresas que logren adaptar su estructura a estos nuevos modelos de datos no solo mejorarán su eficiencia, sino que ganarán una ventaja competitiva decisiva en mercados donde la rapidez y la precisión en la información definen el éxito.