La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre, participó del panel "Argentina minera: la visión de las provincias" en la II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 y dejó una definición contundente: "El objetivo es claro: dejar de ser un país con provincias mineras para convertirnos en un país minero".

Latorre compartió escenario con sus pares de Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca . En este marco, la funcionaria propuso planificar en conjunto cuatro frentes: la infraestructura , la energía , el transporte y la formación de recursos humanos .

En cuanto a este último tema, dijo: "Tenemos que fortalecer las herramientas de educación y financiamiento para transformar nuestro potencial en inversiones y desarrollo". Y cerró con un compromiso: "Si queremos ser finalmente un país minero, tenemos que construir una visión regional con objetivos compartidos. Estamos trabajando en eso".

Latorre explicó que los ministros compartieron "las experiencias que venimos llevando adelante y los desafíos que nos falta atravesar para avanzar hacia una estrategia minera regional".

El encuentro se realizó el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza. Reunió a gobernadores, funcionarios nacionales, empresas mineras, inversores y entidades financieras. La inauguración contó con el gobernador Alfredo Cornejo y la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

Cobre como eje: La cumbre se centró en el desarrollo del cobre, con proyecciones de alta producción y exportación para 2035. @jimenalatorre

El cobre, eje de la cumbre

El panel se enmarcó en una cumbre centrada en el desarrollo del cobre, la exploración, el financiamiento de proyectos y la integración de proveedores a la cadena de valor. Su programa se organizó en tres ejes: Institucionalidad y Gobernanza, Ambiente y Sociedad, y Economía y Finanzas.

La primera jornada incluyó el panel "Mesa del Cobre + AmCham", con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Latorre moderó esa mesa junto a Martín Genesio, vicepresidente de AmCham Argentina. La conversación abordó la coordinación de políticas entre las provincias productoras, la institucionalidad, la seguridad jurídica y las condiciones para atraer inversiones.

Las proyecciones del sector muestran la escala de lo que está en juego. Según estimaciones del sector, siete proyectos avanzados de cobre podrían sumar 1,5 millones de toneladas anuales hacia 2035, alrededor del 6,1% de la producción mundial proyectada. Las exportaciones estimadas llegarían a US$4.617 millones en 2030 y a US$18.712 millones en 2035, siempre que se concreten las inversiones y se cumplan los cronogramas.

Plan estratégico: Se propone una planificación conjunta en infraestructura, energía, transporte y recursos humanos. @jimenalatorre

Mendoza y el resto de los actores

En el caso de Mendoza, el avance incluye la aprobación ambiental y legislativa de PSJ Cobre Mendocino, su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la llegada de compañías internacionales y la ampliación de las áreas de exploración.

La cumbre sumó también a compañías globales como BHP y Teck Resources, que expusieron sus estrategias en la región. Santa Fe participó con su gobernador, Maximiliano Pullaro, quien llegó con unas 60 empresas y representantes de los puertos de Rosario y Villa Constitución. Su objetivo es integrarse a la cadena de proveedores mineros. Estaba previsto que firmara un convenio con Mendoza para facilitar el desembarco de esas firmas.

La agenda continúa hoy, viernes 20, con la regulación minera y el rol de los bancos.

¿Qué sigue? El planteo de Latorre apunta a un modelo en el que las provincias coordinan sus decisiones en lugar de avanzar por separado. La propuesta se apoya en la planificación compartida de infraestructura, energía y transporte, y en el fortalecimiento de la formación y el financiamiento. El próximo paso será ver cómo se traducen esos objetivos en acuerdos concretos entre las jurisdicciones.