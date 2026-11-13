De los glaciares a las retenciones: las claves del nuevo marco regulatorio de la minería

El RIGI tiene nuevo plazo de adhesión: vence el 8 de julio de 2027 tras el Decreto 105/2026.

El marco regulatorio de la minería argentina tuvo un año de ajustes. El Compendio Estadístico de la Actividad Minera Metalífera y Compuestos de Litio (Secretaría de Minería) sistematiza las normas nacionales de 2026 en cuatro ejes: el régimen de la Ley 24.196, el RIGI , el comercio exterior y el marco ambiental sobre glaciares .

El año de los cambios para la minetía de Argentina comenzó el 22 de junio, ese dia el D ecreto 482/2026 reemplazó el anexo del Decreto 2686/93, reglamentario de la ley. Amplió a 500 km el criterio de integración regional entre yacimientos y plantas de beneficio. Sustituyó las autorizaciones previas de importación por una declaración jurada, modificó la devolución del IVA por tareas exploratorias e incorporó el Seguro Ambiental Obligatorio como garantía de reparación ambiental.

Después llegaron otras normas:

Resolución 68/2026 (18 de agosto): creó el Registro de Inversiones Mineras (RIM), que identifica a los beneficiarios por CUIT y asigna un código único a cada proyecto.

creó el Registro de Inversiones Mineras (RIM), que identifica a los beneficiarios por CUIT y asigna un código único a cada proyecto. Resolución 73/2026 (31 de agosto): aprobó el procedimiento digital para la exención de derechos de importación. La declaración jurada se presenta por TAD y su verificación demanda cinco días hábiles.

aprobó el procedimiento digital para la exención de derechos de importación. La declaración jurada se presenta por TAD y su verificación demanda cinco días hábiles. Resolución 21/2026 (25 de marzo): aprobó el Manual de Procedimientos de Auditoría.

aprobó el Manual de Procedimientos de Auditoría. Resoluciones 5.878/2026 y 5.879/2026 (22 de julio): dejaron sin efecto el régimen conjunto de 2004 para el recupero de IVA por exploración e incorporaron ese trámite al Sistema Integral de Recupero, con hasta cuatro solicitudes anuales.

Según el informe, las modificaciones “se concentran en la reglamentación y en los procedimientos” del régimen.

El Decreto 105/2026 prorrogó por un año el plazo de adhesión al RIGI, que ahora vence el 8 de julio de 2027. También precisó el requisito de no distorsión del mercado local, la incorporación de ampliaciones de proyectos preexistentes, el esquema de amortización, el tratamiento de dividendos y las condiciones de acceso al mercado de cambios.

Desde el 1 de julio está vigente el Decreto 566/2026, que dispuso la eliminación progresiva hasta junio de 2027 de los derechos de exportación para más de 1.000 posiciones arancelarias. Según el relevamiento, alcanza a cobre, aluminio, zinc y estaño, con alícuota de 0%, mientras plata y litio mantienen 4,5%.

El Decreto 482/2026 actualizó la reglamentación de la Ley 24.196 y amplió a 500 km la integración regional.

En materia ambiental, la Ley 27.804, sancionada el 8 de abril, redefinió el objeto de protección de glaciares y ambiente periglacial y lo vinculó con la función hídrica acreditada mediante estudios técnico-científicos. Las provincias determinan las geoformas alcanzadas en sus territorios. La norma mantiene la prohibición de actividades mineras en las zonas protegidas.

Infraestructura con incidencia minera

El anexo B detalla obras y normas para la logística del sector. En la red vial, la Resolución MEC 1379/2026, del 24 de agosto, formalizó la adjudicación de los ocho tramos de la Etapa III, que incluye corredores para Cuyo y el NOA, y el Decreto 689/2026 actualizó pesos y dimensiones y ratificó la libre circulación de bitrenes B2 y B3.

En energía, la Resolución ENReGE 330/2026 autorizó 260 MW para Josemaría - Fase 1, una estación transformadora Chaparro 500/220 kV y una línea Rodeo-Chaparro de unos 167 km. En comunicaciones, el régimen SPIBA habilita redes privadas de banda ancha en la banda de 2300 a 2400 MHz. Por último, en el ferrocarril, la Resolución MEC 1350/2026, del 20 de agosto, convocó la licitación de vías e inmuebles de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Cooperación en minerales críticos

El Compendio enumera acuerdos con Estados Unidos (4 de febrero de 2026), Alemania (1 de julio de 2026) y Corea del Sur (31 de julio de 2026). También figuran Canadá (marzo de 2025), Francia (junio de 2025) y la Unión Europea.

El documento sostiene que la demanda de litio y cobre aceleró esta agenda, con el objetivo central de “asegurar el suministro” y construir cadenas resilientes.

FUENTE: Secretaría de Minería.