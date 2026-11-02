Minería en el NOA: exporta USD 1.803 millones, pero las regalías pesan menos del 1%

Ubicado en la parte suroeste de Catamarca, el proyecto Tres Quebradas se encuentra a aproximadamente 25 km de la frontera con Chile.

La minería gana peso productivo, pero su aporte directo a las arcas provinciales es limitado. Esta es la principal conclusión del informe “El impacto directo de la minería en las finanzas públicas provinciales es acotado”, elaborado por Alejandra Nazareno, responsable Regional Catamarca del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

En 2025, Catamarca, Jujuy y Salta concentraron aproximadamente el 30% de las exportaciones mineras argentinas , por un valor conjunto de USD 1.803 millones . Jujuy registró el mayor volumen exportador entre 2023 y 2025, mientras que Catamarca y Salta aumentaron sus ventas externas, con un crecimiento marcado en 2025.

La relevancia sectorial también surge de su participación en las exportaciones provinciales. La minería explicó en 2025 el 94% de las ventas al exterior de Catamarca, el 80% de las de Jujuy y el 44% de las de Salta. El litio representó la mitad de las exportaciones mineras conjuntas de las tres provincias.

Según la Secretaría de Minería de la Nación, en marzo de 2026 Catamarca, Jujuy y Salta reunían unos 12.520 puestos de trabajo mineros formales, es decir, el 31% del empleo minero registrado nacional. A ello se suman los encadenamientos con la construcción, el transporte, la industria y los servicios profesionales. Su incidencia sobre las economías provinciales depende de la capacidad de desarrollar proveedores locales.

Regalías: un peso reducido en los presupuestos

El informe señala un contraste entre la importancia productiva y exportadora de la actividad y el peso relativamente reducido de las regalías en los presupuestos provinciales. A diferencia de Neuquén, donde las regalías hidrocarburíferas son una fuente importante de ingresos públicos, en las tres provincias del NOA su incidencia es mucho menor. El documento aclara que la comparación se refiere solo a las regalías y que la minería también genera ingresos fiscales por otras vías.

Según las ejecuciones presupuestarias de 2025, las regalías representaron el 0,46% de los ingresos totales de Catamarca y el 0,96% de los de Jujuy. En Salta, la participación estimada solo para las regalías mineras fue del 0,2%.

Inversión pública: cuánto aportan las regalías

Para medir el rol de las regalías en la inversión, el análisis considera la suma de la inversión real directa (IRD) y las transferencias de capital. La primera comprende principalmente construcciones y adquisición de bienes de capital. Las segundas son recursos transferidos para financiar inversiones de otros organismos o entidades.

En el promedio 2023-2025, Catamarca fue la provincia que más destinó a inversión, con el 14% de sus ingresos totales. Jujuy ocupa un nivel intermedio y Salta registra la menor inversión en relación con sus ingresos.

Las tres provincias redujeron la participación de este gasto entre 2023 y 2025: Catamarca: del 19% al 11%; Jujuy: del 12% al 10%; y Salta: del 8% al 6%.

El informe aclara que esta evolución refleja una menor proporción de los recursos presupuestarios destinada a inversión, aunque no necesariamente una caída en términos reales.

Respecto del financiamiento, las regalías mineras permitieron cubrir entre el 8% y el 9% de la inversión en Jujuy, entre el 3% y el 4% en Catamarca y entre el 1% y el 5% en Salta. Por lo tanto, concluye el informe, en las tres provincias la minería no cumple un rol decisivo en el financiamiento de la inversión pública.

Enorme desafío fiscal

La actividad atraviesa una etapa de expansión, con nuevos proyectos y ampliaciones en marcha. El informe de Nazareno estima que, a medida que entren en producción, su contribución a los ingresos fiscales seguramente aumentará en los próximos años.

Aun así, advierte que las regalías tienen un impacto directo muy limitado sobre los ingresos públicos. Esto restringe la capacidad de financiar infraestructura y obliga a buscar caminos alternativos, lo que plantea un desafío fiscal mayor que en las provincias petroleras.

Por eso gana relevancia considerar los impactos indirectos: empleo, desarrollo de proveedores locales y dinamización de otras actividades. El texto también destaca la importancia de mejorar la administración tributaria provincial para aprovechar la ampliación de la base de tributación.

El reporte subraya que la minería explota un recurso natural no renovable. El desafío, concluye, consiste en aprovechar esta etapa de expansión para consolidar una estructura productiva y una base tributaria más amplias, que sostengan el desarrollo provincial más allá de la vida útil de los proyectos mineros.

FUENTE: IERAL