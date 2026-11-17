Audiencia pública de Argentina LNG: el gerente general de VMOS , Gustavo Chaab, detalló controles, auditorías y empleo local en Sierra Grande.

La audiencia pública del proyecto Argentina LNG continúa este martes 17 de noviembre en el Gimnasio Vuta Mahuida, de Sierra Grande . Tras las presentaciones del lunes sobre el Gasoducto Dedicado y el Poliducto , la agenda incluye los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de Exportación de GNL e Instalaciones Asociadas (FLNG) y del Complejo Industrial. Las consultoras responsables los exponen en un tiempo total de 60 minutos.

Después sigue el bloque de especialistas e invitados, con representantes de CIMAS, FARN, CONICET, VMOS, YPF Infraestructura y la Secretaría de Relaciones Institucionales, además de las personas inscriptas para hacer uso de la palabra. En ese marco, el gerente general de VMOS, Gustavo Chaab , detalló las medidas de protección, los controles y el compromiso local de la compañía.

Más de 100 medidas

Chaab abrió su exposición con una cifra: “Hay más de 100 medidas de protección”. Explicó que el primer rasgo de esas técnicas es su certificación por agencias internacionales. Además, las autoridades inspeccionan el proyecto en la etapa de obra.

“Durante el periodo de construcción van a estar inspeccionadas por las autoridades sobre cómo lo construimos y cómo lo vamos a operar”, afirmó.

El directivo destacó el monitoreo permanente como herramienta de control. Según Chaab, el sistema “nos permite avisar cuando salimos del estándar y corregir”. También permite “poner a la instalación en condición segura”.

Chaab remarcó que el financiamiento implica controles externos. Los bancos internacionales aportaron 2 mil millones de dólares y auditan cada tres meses el cumplimiento de los estándares que exige la corporación financiera internacional para financiar este tipo de proyectos. “Es decir, somos responsables y somos inspeccionados”, resumió.

En cuanto a la prevención de emergencias, Chaab señaló que el proyecto tiene auditorías y planes de contingencia. En la costa, la capacidad de respuesta es el triple. La compañía también mantiene un contrato con una empresa internacional que, según el directivo, “en 48 horas puede desplegar una capacidad infinita para atender cualquier evento”.

El proyecto cuenta con certificación internacional y auditorías trimestrales de bancos que aportan 2 mil millones de dólares.

Empleo local y contratos con empresas rionegrinas

El gerente general también expuso las cifras de empleo del proyecto, según datos de VMOS:

2.500 personas trabajan en la obra.

trabajan en la obra. 80% de ellas es de Río Negro.

de ellas es de Río Negro. 500 contratos vinculan a la compañía con empresas rionegrinas que trabajan en la provincia.

Además, contó que la compañía dispone de combis para trasladar trabajadores desde Sierra Grande y San Antonio.

“No es un cheque en blanco”

Chaab cerró con un mensaje sobre la relación de la empresa con la comunidad y sobre la licencia ambiental y social: “No es un cheque en blanco, queremos trabajar acá, queremos crear empleo y hacer un negocio de manera responsable. De otro modo no vamos a poder mantener una licencia ambiental y social, imprescindible para nuestro desarrollo en el lugar”.

Y agregó: “No vinimos a hacer un desarrollo e irnos, sino a vivir con ustedes”.

El camino hacia la resolución ambiental

La audiencia forma parte del procedimiento de evaluación ambiental que conduce la Provincia. Permite poner a disposición información técnica, escuchar posiciones diversas y reunir consultas y observaciones de la ciudadanía. Los equipos técnicos analizan los aportes de las jornadas dentro de un proceso que culmina con el dictamen técnico y la resolución ambiental correspondiente.

La continuidad en una segunda jornada responde a la cantidad de exposiciones previstas y al acuerdo alcanzado al cierre del lunes. La audiencia se sigue en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.