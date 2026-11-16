Nicolás Arceo ponderó que Argentina LNG puede convertir a Río Negro en un hub exportador y un nuevo polo petroquímico.

El economista Nicolás Arceo , director de la consultora Economía & Energía , participó en la audiencia pública de Sierra Grande y aseguró que Argentina LNG es, por lejos, el proyecto de inversión más significativo de las últimas décadas, tanto por su volumen como por la forma en que insertará a Argentina en el mercado mundial de gas .

El especialista explicó que el país empezará ese camino con Southern Energy y lo profundizará con el proyecto que encabeza YPF . Entre ambos, las exportaciones de GNL llegarían a casi 18 MTPA , y Argentina quedaría entre los diez y quince mayores países exportadores del mundo.

Southern Energy se compone de dos buques licuefactores, con una capacidad cercana a 6 MTPA. Argentina LNG suma dos unidades flotantes con 12 MTPA de capacidad de licuefacción, que demandarán entre 50 y 60 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Los proyectos en curso implican una demanda incremental de más de 75 millones de metros cúbicos diarios, cuando el país produjo 142 millones el año pasado. La licuefacción, dijo, permitirá duplicar la producción de gas de la Cuenca Neuquina en el próximo quinquenio.

Un mercado global que crece

Asimismo, el especialista explicó que, desde comienzos de siglo, el comercio de GNL creció de manera sostenida y, por primera vez, el año pasado las exportaciones de gas natural licuado superaron a las de gas por gasoducto.

Del lado de la demanda hay dos polos. Asia Pacífico, con China, Corea del Sur y Japón, concentrará el mayor crecimiento, empujado también por India, Pakistán y Bangladés. El otro es Europa. La oferta se reparte entre Medio Oriente y África, Asia Pacífico y América del Norte, el nuevo jugador surgido del shale.

La capacidad instalada de licuefacción fue de 521 MTPA el año pasado y superaría los 700 MTPA a comienzos de la próxima década. A la par, las terminales de regasificación sumarían más de 200 MTPA durante este quinquenio.

En ese escenario, Arceo bajó las expectativas: los proyectos argentinos son enormes para la economía argentina y para la provincia, pero tienen un peso relativamente reducido a escala internacional.

Una ventana acotada

Según datos del IAPG y de la Secretaría de Energía, la Argentina dispone de recursos gasíferos por 258 TCF. Para dimensionarlo, Arceo explicó que esa cifra alcanzaría para abastecer el mercado local durante casi 150 años.

El problema es el tiempo. El mundo avanza, a distintas velocidades, en una transición energética, y el consumo de combustibles fósiles probablemente pierda peso en la matriz global durante la segunda mitad del siglo. Por eso, dijo, el país tiene una ventana histórica relativamente acotada para aprovechar ese gas.

A eso se suman dos limitaciones como los son la demanda doméstica de gas está estancada desde hace una década y los mercados regionales tienen poca profundidad. Se puede vender algo más a Chile, Bolivia o Brasil, pero los volúmenes son limitados.

En ese contexto, Arceo definió la exportación de GNL como “la llave” para valorizar los recursos de la cuenca Neuquina.

El impacto en Río Negro y el futuro polo petroquímico

Argentina LNG implica una inversión cercana a los 51.000 millones de dólares, casi el 10% del valor agregado que genera la economía argentina en un año. Solo este proyecto permitiría exportaciones por unos 10.000 millones de dólares anuales, apenas por debajo de lo que el país venderá de petróleo en 2026.

Para Río Negro, el economista anticipó un crecimiento “exponencial” de los puestos de trabajo durante la construcción. En la fase de operación, que se extendería por 20 o 30 años, el proyecto sostendría casi 4000 empleos directos e indirectos.

Pero Arceo insistió en que Argentina LNG “no es un punto de llegada”. Lo presentó como el inicio de un hub de exportación de hidrocarburos que permitirá evacuar la producción no convencional de la cuenca Neuquina y también procesarla en territorio rionegrino.

Ese nodo conectará los gasoductos dedicados y los poliductos de exportación con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y con el gasoducto San Martín, que llega desde la cuenca Austral. Para el especialista, allí se sientan las bases de un futuro polo petroquímico en la provincia.