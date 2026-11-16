La secretaria de Trabajo de Río Negro , María Martha Avilez , dio un “sí rotundo” al proyecto Argentina LNG durante la audiencia pública de Sierra Grande y ponderó que la provincia confía en la capacidad de su gente y que la Ley 80/20 garantizará que la mayoría de los puestos queden en manos rionegrinas.

En este marco, la funcionaria saludó a los gremios que se habían concentrado desde temprano frente al gimnasio y remarcó que los trabajadores ya ven el efecto de los grandes proyectos: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , el Duplicar Norte y el proyecto minero Calcatreu .

Asimismo, la titular de la cartera laboral manifestó que que, en medio de una crisis nacional, Río Negro es una de las tres provincias que generan empleo privado, con un crecimiento interanual del 3,4%. Y definió la audiencia como “la celebración de un día de democracia” para consolidar la licencia social del proyecto.

También dijo que siguió con atención la exposición de YPF y de la consultora ambiental, en especial los capítulos sobre protección ambiental y derechos de los trabajadores.

El desafío de la mano de obra

Avilez reconoció que, por la velocidad con la que avanzan estos proyectos, tal vez la provincia “no llega en cantidad y en capacidad de mano de obra”, por lo que consideró que la Ley 5804 también implica responsabilidad social empresaria: de cada diez puestos estratégicos, ocho deben ser para rionegrinos.

Como ejemplo, contó que en el proyecto de Southern Energy (SESA) se capacitó junto a la italiana SICIM a 12 soldadores automáticos rionegrinos, un perfil que, según la funcionaria, no existía en el país y lo presentó como mano de obra que queda instalada en la provincia.

La ley fija además un piso de 20% de participación de mujeres y disidencias en estas obras. A eso se suma el programa de Promoción del Empleo Joven, que cubre con crédito fiscal el costo de registrar a trabajadores de entre 18 y 23 años en pymes rionegrinas.

Los jóvenes son, según la secretaria, uno de los ejes de la política laboral del gobernador Alberto Weretilneck, junto con la incorporación de las pymes a la cadena de los proyectos energéticos.

Los números de los grandes proyectos

Según los registros de Río Negro, el VMOS registró 9837 puestos de trabajo entre directos e indirectos. El proyecto de Southern Energy suma 836 nuevos empleos, y la terminal exportadora de Sierra Grande, 1886, de los cuales 890 son vecinos de la localidad.

Para Argentina LNG, la funcionaria repitió la estimación de YPF: 40.000 empleos directos e indirectos, entre la construcción de los ductos, el transporte, la logística, la gastronomía y la vivienda. Ese movimiento, dijo, debe coordinarse con la ley de proveedores locales.

En casi dos años de proyectos estratégicos, la Secretaría hizo 7436 fiscalizaciones en territorio rionegrino. Avilez advirtió que el control seguirá en cada tramo de las obras: cumplir el 80/20, dijo, exige una fiscalización permanente.

También se refirió a las comunidades locales. Mencionó a la comunidad Peñi Mapu, en Calcatreu, y defendió el diálogo social institucionalizado: una mesa con empresas, sindicatos y comunidades que, sin estar sindicalizadas, también reclaman trabajo.

Seguridad laboral y formación

En este sentido, la Secretaría creó por primera vez una Comisión Permanente de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, impulsa comités mixtos de higiene y seguridad con empresas y gremios, una experiencia que Avilez calificó de inédita en el país.

Según la funcionaria, en el desarrollo de estos proyectos Río Negro no registra accidentes graves ni mortales. Atribuyó ese resultado a la prevención: los controles alcanzan a los obradores, los campamentos, la alimentación de los trabajadores y el tratamiento de los residuos.

La provincia cerrará el año con su noveno centro de formación para trabajadores de la construcción, en articulación con la Fundación UOCRA. Avilez aseguró que Río Negro es la única provincia que logró constituir tantos centros de oficios.

La otra herramienta es la certificación de competencias, a cargo de una unidad conjunta con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Permite validar en un plazo máximo de seis meses los saberes que los trabajadores aprendieron a lo largo de su vida y acelerar su ingreso a las obras.