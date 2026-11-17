La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG tiene este martes su segunda jornada en Sierra Grande , con la presentación de los estudios ambientales de las instalaciones para la exportación de gas natural licuado (GNL) y el complejo industrial. La instancia de participación ciudadana se desarrolla después de una primera jornada de más de 11 horas, en la que se expusieron los estudios correspondientes al gasoducto dedicado y el poliducto.

La actividad tiene lugar en el Gimnasio Vuta Mahuida, ubicado en la calle 28 de Octubre, y puede seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

La continuidad de la audiencia responde a la cantidad de exposiciones previstas. De acuerdo a información oficial, la primera jornada comenzó el lunes a las 9:32 y se extendió hasta las 21:25. Durante ese período, la empresa y las consultoras responsables presentaron los aspectos técnicos y ambientales de los dos primeros componentes del proyecto. La mayoría de las personas inscriptas hizo uso de la palabra, mientras que otros participantes acercaron sus observaciones por escrito.

Tras más de 11 horas, continúa la audiencia pública por Argentina LNG en Sierra Grande

Argentina LNG y la segunda jornada de la audiencia pública

El procedimiento contempla cuatro estudios ambientales correspondientes a los distintos componentes de Argentina LNG: el gasoducto dedicado, el poliducto, las instalaciones de exportación de GNL (FLNG) y el complejo industrial. En esta segunda jornada se presentarán los estudios vinculados a las dos últimas obras mencionadas.

Las consultoras responsables cuentan con un tiempo total de 60 minutos para exponer los aspectos técnicos y ambientales de ambas instalaciones.

Luego es el turno de especialistas e invitados de distintas instituciones y organismos. Entre los participantes previstos figuran representantes del CIMAS, FARN, CONICET, VMOS, YPF Infraestructura y la Secretaría de Relaciones Institucionales.

La jornada también contempla las intervenciones de las personas inscriptas, que pueden plantear consultas, observaciones y objeciones sobre los estudios presentados.

La evaluación ambiental de Argentina LNG en Río Negro

La audiencia pública forma parte del procedimiento de evaluación ambiental que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, de acuerdo con la normativa provincial. Se trata de una instancia para poner a disposición de la comunidad la información técnica de la iniciativa y recoger distintas perspectivas antes de que se tomen decisiones sobre su desarrollo.

Durante la apertura, el gobernador Alberto Weretilneck planteó que el avance productivo debe contemplar el cuidado del ambiente, el mar y el territorio provincial. También hizo hincapié en la necesidad de preservar los ecosistemas y las áreas naturales protegidas, y sostuvo que las oportunidades económicas vinculadas con esta nueva etapa deben traducirse en empleo y desarrollo para los habitantes de Río Negro.

"Abrimos la audiencia pública por Argentina LNG con más de 300 oradores inscriptos. Gracias a los vecinos, las instituciones, las organizaciones y los especialistas que se sumaron para aportar su mirada. Queremos que esta inversión se traduzca en trabajo para nuestra gente y oportunidades para las empresas rionegrinas. Para eso, es fundamental escuchar, analizar los estudios de impacto ambiental y construir acuerdos que garanticen el cuidado del Golfo San Matías", escribió el mandatario en sus redes sociales tras participar del encuentro.

Argentina LNG en Río Negro: el gobernador Alberto Weretilneck participó de la audiencia pública en Sierra Grande.

La discusión ambiental se desarrolla en torno a una iniciativa de gran escala para la provincia, que busca posicionar a la costa rionegrina como un punto de salida para las exportaciones de gas natural licuado. La presentación de los estudios y las intervenciones de los participantes forman parte de una instancia previa a las definiciones sobre su avance.