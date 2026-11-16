Vaca Muerta: qué estudiar para trabajar en el petróleo y cuáles son las tres certificaciones disponibles en 2027

El crecimiento de Vaca Muerta modificó las necesidades de la industria y amplió el abanico de perfiles que participan de las operaciones en los yacimientos. Detrás del aumento de la producción hay una cadena de actividades que requiere trabajadores capacitados en tareas específicas, desde el funcionamiento de las instalaciones de superficie hasta el tratamiento del gas y el petróleo y la estimulación de pozos.

Para quienes buscan ingresar al sector, conocer cómo funciona ese mundo y qué conocimientos demanda cada puesto es un primer paso para definir qué formación seguir. En ese escenario, la capacitación técnica aparece como una de las vías para acercarse a un sector que mantiene un movimiento creciente en la cuenca neuquina.

Con ese objetivo, CENOVA lanzó sus Certificaciones Profesionales 2027, una propuesta que incluye tres especializaciones: operador de Campo, operador de Plantas de Gas y Petróleo y operador de Fractura Hidráulica.

CENOVA abrió las inscripciones para sus certificaciones.

En qué consiste cada certificación

Los trayectos tienen una duración de ocho meses y combinan contenidos generales sobre la industria energética con formación específica para cada perfil. El programa se organiza en cuatro módulos comunes y uno dedicado al área elegida por cada estudiante.

Las cursadas tendrán turnos mañana y noche y contarán con el aval de UFLO Universidad. La oferta busca abarcar diferentes ámbitos de la actividad, desde las operaciones en instalaciones de campo hasta el procesamiento de hidrocarburos y los trabajos de estimulación de pozos.

En ese sentido, cada certificación apunta a un conjunto distinto de tareas. Operador/a de Campo está orientada a las operaciones que se realizan en las instalaciones petroleras; Operador/a de Plantas de Gas y Petróleo aborda el funcionamiento de esas unidades y los procesos de tratamiento de hidrocarburos; mientras que Operador/a de Fractura Hidráulica se concentra en las operaciones de estimulación de pozos, una etapa central de la actividad no convencional.

El desafío de formar trabajadores para Vaca Muerta

La expansión de la producción en la cuenca neuquina también pone sobre la mesa la necesidad de contar con personal capacitado para acompañar el ritmo de las operaciones. A las inversiones en infraestructura y tecnología se suma la formación de trabajadores que conozcan los procedimientos y las particularidades de cada área.

Para Sergio López, director de CENOVA, el acceso a conocimientos técnicos es una parte necesaria del crecimiento de la industria. "Cuando hablamos de Vaca Muerta, muchas veces ponemos el foco en las oportunidades que genera la industria, pero también tenemos que preguntarnos cómo preparamos a las personas para participar de ese desarrollo. La formación técnica es una parte central de ese proceso. Buscamos que quienes se acerquen a estas certificaciones puedan comprender cómo funciona la actividad e incorporar conocimientos específicos desde el comienzo", dijo.

López también hizo hincapié en la necesidad de que los contenidos educativos tengan relación con las demandas concretas de las empresas y los procesos productivos. "La formación tiene que estar conectada con lo que sucede en la industria. Por eso es importante trabajar junto a las empresas, conocer sus procesos e identificar qué conocimientos técnicos necesitan las personas que se desempeñan en cada área", señaló.

Las certificaciones ofrecen una instancia de capacitación para quienes quieren dar sus primeros pasos en el sector o sumar conocimientos vinculados con la actividad hidrocarburífera. La propuesta no implica una inserción laboral asegurada, pero permite acceder a contenidos técnicos relacionados con distintos eslabones de la producción.

Inscripciones para estudiar y trabajar en la industria energética

Las inscripciones estarán abiertas desde este lunes 16 de noviembre.

La propuesta está dirigida a quienes buscan adquirir conocimientos sobre las operaciones de la industria energética y formarse en alguna de las áreas vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.