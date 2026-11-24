FOTO DE ARCHIVO.Vista de la presa hidroeléctrica de Itaipú desde el lado paraguayo, en Hernandarias, Paraguay. 11 de octubre de 2021. REUTERS/Cesar Olmedo

FOTO DE ARCHIVO.Vista de la presa hidroeléctrica de Itaipú desde el lado paraguayo, en Hernandarias, Paraguay. 11 de octubre de 2021. REUTERS/Cesar Olmedo

El fenómeno de El Niño 2026-2027 encendió una señal de alerta en el sector energético de América Latina. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las condiciones climáticas pueden ejercer una fuerte presión sobre los sistemas eléctricos, especialmente en los países que dependen de la generación hidroeléctrica.

En un informe sobre la preparación del sector eléctrico frente a eventos climáticos extremos, el organismo señaló que la reducción de las precipitaciones puede disminuir los niveles de los embalses y limitar la generación de electricidad. Esto obliga a recurrir a otras fuentes, principalmente centrales térmicas, para sostener el abastecimiento.

La preocupación tiene un antecedente reciente. Durante El Niño de 2023-2024, los embalses de Colombia cayeron por debajo del 30% de sus niveles promedio en abril de 2024 y la demanda de gas natural del sector eléctrico casi se duplicó.

El impacto de El Niño en la generación hidroeléctrica

Según la AIE, la energía hidroeléctrica representa más de la mitad de la generación eléctrica anual en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú. Esta dependencia vuelve a sus sistemas especialmente sensibles a las variaciones de las precipitaciones.

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El Niño comenzó a manifestarse en junio pasado y podría extenderse hasta la primavera de 2027. Antes de su inicio, los pronósticos anticipaban menores precipitaciones en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y distintos países de Centroamérica. En Brasil, se esperaban condiciones más secas en el norte y mayores lluvias en el sur. En cambio, se proyectaban precipitaciones superiores al promedio en Paraguay, Uruguay, Chile y el centro y sur de Argentina, entre otras regiones.

FOTO DE ARCHIVO: La presa hidroeléctrica de Furnas funciona con niveles bajos de agua, según el operador de la presa, en Sao Jose da Barra, estado de Minas Gerais, Brasil. 7 de septiembre de 2021.

Con este fenómeno, la AIE advirtió que el riesgo no se limita a la sequía. Las lluvias intensas, las crecidas de los ríos y las inundaciones pueden afectar el funcionamiento de las centrales y dañar la infraestructura eléctrica. Como antecedente, la entidad recordó que la central hidroeléctrica Santo Antônio, en Brasil, debió suspender sus operaciones durante dos semanas por los bajos caudales registrados en 2023-2024.

El Niño: qué propone la AIE para fortalecer la seguridad energética

Frente a escenarios de este tipo, el organismo identificó 4 áreas para mejorar la preparación de los sistemas eléctricos. La primera es establecer mecanismos de coordinación entre los gobiernos, los organismos reguladores y las empresas del sector, con responsabilidades y protocolos de emergencia definidos.

También planteó la necesidad de contar con medidas de respuesta que puedan activarse rápidamente ante una crisis de abastecimiento. Entre ellas mencionó las importaciones de electricidad, las campañas de ahorro energético, los programas de gestión de la demanda y la disponibilidad de centrales térmicas de respaldo con suministro asegurado de combustibles.

El tercer eje apunta a las inversiones de largo plazo. La AIE destacó la importancia de diversificar las matrices de generación, ampliar las redes de transmisión, desarrollar sistemas de almacenamiento y profundizar las interconexiones eléctricas entre países.

Por último, recomendó realizar simulacros y evaluaciones periódicas para detectar fallas en los procedimientos de emergencia y mejorar la coordinación entre los actores del sistema.

El desafío de anticiparse a los eventos climáticos

Para la AIE, estas medidas deben incorporarse a los marcos regulatorios y a la planificación energética de cada país, en lugar de aplicarse únicamente cuando aparece una emergencia.

El organismo tomó como referencia la normativa de la Unión Europea, que establece la elaboración de planes de preparación ante riesgos eléctricos y su revisión periódica.