McEwen confirma: la nieve frena a San José, pero Los Azules consolida su avance

La minera McEwen presentó en estos días los resultados del tercer trimestre y los tituló “Quarter of Transition”. En Argentina, el balance mostró dos caras: el golpe del clima sobre la mina San José y el avance de Los Azules , el proyecto de cobre que la compañía impulsa en San Juan.

Para empezar, la compañía informó que la nieve alteró la producción y los costos en San Jose, donde posee el 49% de la operación. En el tercer trimestre de 2026, la mina produjo 11.786 onzas equivalentes de oro (GEO) atribuibles a la compañía, frente a 14.986 GEO en igual período de 2025.

Según el comunicado, la producción y los costos sufrieron por “nevadas récord que afectaron a todas las minas de la zona”. El exceso de humedad obligó a la mina a priorizar mineral sulfurado y a reducir el mineral rico en arcilla, para evitar bloqueos en la planta de procesamiento. Ese cambio llevó a la planta a tratar material con leyes de oro y plata inferiores al promedio, y también bajó las recuperaciones de metal.

En base 100%, San José vendió 19.549 GEO en el trimestre, contra 22.788 GEO en igual período de 2025. Los costos de producción aplicables a las ventas subieron a US$ 57,003 millones, desde US$ 50,053 millones.

La empresa anticipa una mejora: “se espera que las condiciones operativas mejoren en el cuarto trimestre”. Sin embargo, advierte que la inflación argentina y la fortaleza relativa del peso seguirán afectando los costos unitarios durante el resto de 2026.

La guía anual para San José no cambia: 59.000 a 64.000 GEO, con costos en efectivo de US$ 2.000 a US$ 2.200 y AISC de US$ 2.300 a US$ 2.500 por GEO. A largo plazo, la producción atribuible al 49% de McEwen apunta a 60.000 a 70.000 GEO por año.

Una caja que financia el crecimiento

San José cerró el trimestre con US$ 134 millones en efectivo y US$ 181,4 millones en capital de trabajo (base 100%). En lo que va del año, McEwen recibió US$ 58,3 millones en dividendos de la mina, por encima de su estimación de US$ 40 a 50 millones.

A los precios actuales de oro y plata, la empresa espera que San José siga como fuente de capital para expandir la producción en sus otros sitios.

San José se ubica en el extremo noroeste del Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

Los Azules

McEwen posee el 46,3% de McEwen Copper, dueña de Los Azules, y además tiene una regalía NSR del 1,25% sobre el proyecto. El último financiamiento accionario, a US$ 30 por acción (24 de octubre de 2024), implica un valor total de US$ 987,5 millones. Sobre esa base, la participación de McEwen vale US$ 457 millones, o US$ 7,42 por acción de MUX.

El estudio de factibilidad de 2025 proyecta una producción promedio de 205.000 toneladas anuales (ktpa) de cátodos de cobre en los primeros cinco años, con un costo C1 de US$ 1,71 por libra y una vida útil de 22 años. El caso Nuton, de carácter preliminar y sin respaldo de reservas minerales, extendería la vida útil 33 años más, hasta 55 en total, con unas 141 ktpa.

En el tercer trimestre, McEwen Copper avanzó en varios frentes:

Inversión: US$ 9,8 millones en ingeniería de detalle, contra US$ 9,2 millones en igual período de 2025.

US$ 9,8 millones en ingeniería de detalle, contra US$ 9,2 millones en igual período de 2025. Ingeniería y contratos: la ingeniería, la estimación de costos y el plan de ejecución para la decisión final de inversión (FID) quedarían listos hacia fin de año. Metso comenzó trabajos en los paquetes de la planta principal bajo avisos limitados para proceder. Cuatro firmas internacionales presentaron ofertas para el contrato EPCM, y la evaluación terminaría antes de fin de año.

la ingeniería, la estimación de costos y el plan de ejecución para la decisión final de inversión (FID) quedarían listos hacia fin de año. Metso comenzó trabajos en los paquetes de la planta principal bajo avisos limitados para proceder. Cuatro firmas internacionales presentaron ofertas para el contrato EPCM, y la evaluación terminaría antes de fin de año. Financiamiento: los compromisos del préstamo a plazo subieron a US$ 240 millones en agosto de 2026. Al cierre del trimestre, la empresa tenía US$ 157,8 millones en efectivo y US$ 138,9 millones en capital de trabajo . Société Générale actúa como único asesor financiero de la deuda del proyecto y a fines de octubre envió una propuesta indicativa de deuda senior a agencias de crédito a la exportación e instituciones de financiamiento del desarrollo.

los compromisos del préstamo a plazo subieron a en agosto de 2026. Al cierre del trimestre, la empresa tenía y . Société Générale actúa como único asesor financiero de la deuda del proyecto y a fines de octubre envió una propuesta indicativa de deuda senior a agencias de crédito a la exportación e instituciones de financiamiento del desarrollo. Permisos: en septiembre llegó la aprobación ambiental para la interconexión eléctrica con la red nacional, emitida por la provincia dentro de las tres semanas posteriores a la audiencia pública en Calingasta. También obtuvo aprobaciones de uso de suelo para el campamento de 3.000 camas y el de Candadito, y la aprobación ambiental para explorar la propiedad Marisa I.

El factor adverso es otra vez la nieve. Según el comunicado, las precipitaciones en los Andes, las más intensas en más de dos décadas, demoraron la reapertura del camino de acceso. Las cuadrillas esperan llegar al sitio a principios de 2027, aunque el deshielo y el clima primaveral podrían correr esa fecha. Los trabajos en el sitio empezarán más tarde de lo previsto y el cronograma de construcción podría sufrir consecuencias. La demora no afecta la ingeniería ni los costos para el FID, que se desarrollan fuera del sitio. McEwen Copper evalúa opciones para recuperar el tiempo, como sumar capacidad de campamento.

La empresa mantiene el objetivo de FID y financiamiento completo a mediados de 2027, con primer cátodo de cobre en 2030. Eso depende del acceso al sitio, de completar el programa de trabajo del FID, de asegurar el financiamiento y de obtener las aprobaciones habituales. En paralelo, continúan los preparativos para una posible oferta pública inicial de McEwen Copper.

Las proyecciones

Con el caso base de cobre a US$ 4,35 por libra, la regalía del 1,25% generaría unos US$ 389,5 millones de flujo de caja antes de impuestos, sin descontar, durante los 22 años iniciales. En el caso Nuton, con cobre a US$ 4,80 por libra, aportaría otros US$ 633,5 millones.

A nivel consolidado, McEwen informó una pérdida neta de US$ 36,7 millones (US$ 0,60 por acción) en el trimestre. Su guía de producción para 2026 sigue en 109.000 a 120.000 GEO, incluida la producción atribuible de San José. La compañía sostiene que los problemas del trimestre son temporales y espera “mejores resultados operativos” en el cuarto trimestre.

FUENTE: McEwen