Los Azules consiguió un financiamiento por US$240 millones y apunta a definir la inversión en 2027

Los Azules es uno de los proyectos de cobre más importante del país.

El proyecto cuprífero Los Azules , en San Juan , sumó un nuevo respaldo financiero para avanzar hacia su construcción. McEwen Copper cerró un préstamo senior garantizado por US$240 millones , recursos que destinará a profundizar la ingeniería, ejecutar trabajos tempranos y completar la etapa previa a la decisión final de inversión (FID) , prevista para mediados de 2027.

El financiamiento tiene un plazo de 4 años y fue otorgado por un sindicato de prestamistas encabezado por Sprott Natural Resource Investment Partners, que aportó US$112 millones. También participó Rob McEwen , presidente y principal accionista de la compañía, con US$85 millones, mientras que otros inversores completaron los US$43 millones restantes.

La empresa informó que el préstamo servirá como puente mientras estructura el financiamiento integral del proyecto, proceso para el que Société Générale fue designado asesor financiero exclusivo. A la vez, McEwen Copper mantiene abierta la posibilidad de concretar una oferta pública inicial (IPO).

Los Azules, uno de los proyectos de la minería de cobre más importantes del país, se disputa el recurso humano.

Cobre en San Juan: Los Azules acelera la ingeniería antes de la FID

El nuevo desembolso llega en un momento clave para el desarrollo del proyecto, que ya completó su última campaña de campo con más de 5.600 metros de perforación y resultados geotécnicos que la empresa calificó como mejores de lo previsto.

Según informó McEwen Copper, esos datos permitirán optimizar el diseño del rajo abierto, mientras que las perforaciones de esterilización confirmaron la viabilidad del área destinada al almacenamiento de roca en el sector noreste.

La ingeniería también avanza por delante del cronograma. La compañía adjudicó a Metso los principales paquetes de equipos de proceso, entre ellos extracción por solventes, electroobtención, planta de ácido sulfúrico y trituración, y espera definir durante el cuarto trimestre de este año el contratista EPCM encargado de ejecutar la obra.

Si el cronograma se mantiene, la producción comercial de cátodos de cobre comenzaría en 2030, aunque ese objetivo depende del cierre del financiamiento definitivo y de la obtención de los permisos correspondientes.

El proyecto ya opera bajo el RIGI

Los Azules obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un factor que la empresa considera determinante para mejorar la competitividad económica del emprendimiento.

En ese contexto, el director general de McEwen Copper, Michael Meding, señaló: "Este financiamiento refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en los avances que Argentina logró durante los últimos dos años y medio. Las iniciativas del presidente Javier Milei contribuyeron a que Argentina se convierta en un destino cada vez más atractivo para las inversiones extranjeras de gran escala".

El ejecutivo agregó que "la estabilización económica, la mejora de las calificaciones crediticias, la reducción del riesgo país y el RIGI están impulsando el regreso de capital de largo plazo al país".

También destacó el rol de San Juan como localidad minera. "San Juan continúa demostrando las condiciones propias de una jurisdicción minera confiable, respaldada por instituciones sólidas, procesos rigurosos y una gobernanza adecuada. Estamos orgullosos de estar desarrollando Los Azules aquí", afirmó.

Empleo, comunidades y una temporada marcada por la nieve

Durante el pico de actividad de la última campaña de campo, el proyecto empleó a más de 500 personas, de las cuales cerca del 90% correspondió a trabajadores contratados en San Juan.

Además, la compañía aseguró que las encuestas realizadas en comunidades cercanas muestran niveles de aceptación superiores al 90% y que los programas de capacitación ya alcanzaron a cerca de 2.000 habitantes de Calingasta, junto con iniciativas destinadas a infraestructura de riego y desarrollo productivo.

La temporada invernal también dejó desafíos operativos. El proyecto atravesó una de las nevadas más intensas de las últimas dos décadas, por lo que el regreso al sitio requerirá tareas especiales para gestionar el agua del deshielo. La empresa señaló que pondrá maquinaria pesada a disposición del Gobierno provincial para acompañar esas tareas y consideró que el deshielo también favorecerá la recuperación de embalses y acuíferos tras años de sequía.