El impacto de VMOS y Southern Energy en Río Negro: 8,5 millones de horas de trabajo rionegrino y U$S400 millones en contratos locales.

El mundo necesita energía y la transición todavía tiene para largo: el gas será el combustible puente durante las próximas cuatro o cinco décadas. En ese escenario, Vaca Muerta le abre a la Argentina la puerta de las exportaciones de GNL . Con Argentina LNG y el resto de los proyectos en marcha, el país podría exportar más de 30.000 millones anuales de dólares en hidrocarburos. Así lo aseguró Mario Figueroa , secretario de Relaciones Institucionales de Río Negro .

“Todos acá hemos escuchado cada año, preocupados, si el campo iba a exportar y si íbamos a tener ese colchón de dólares. Hoy podríamos dejar de depender de un solo campo”, afirmó durante la audiencia pública de Argentina LNG en Sierra Grande .

El funcionario aclaró que no se trata de elegir entre una actividad y otra. “Esta industria no viene a matar a ninguna otra, sino que viene a potenciar a todas”, sostuvo y pidió hablar primero como rionegrino y después como integrante del Poder Ejecutivo provincial: “Desde mis dos lugares acompaño y respaldo este proyecto”.

Una política de Estado

Figueroa recordó que la provincia empezó a trabajar en el proyecto antes de que existiera como tal, con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). “Cuando vinimos a Sierra Grande por primera vez, donde hoy podemos ver todo lo que hay en VMOS, no había nada”, contó.

Según el funcionario, ese trabajo empezó cuando el municipio tenía otro signo político, y el respaldo superó entonces y supera hoy “cualquier color partidario”. “Es una política de Estado”, definió.

Sobre la inversión, Figueroa habló de 51.000 millones de dólares, la inversión privada más grande de la historia del país. También valoró que el proyecto lo encabece YPF. “Los primeros hospitales, las primeras escuelas, los primeros barrios. Lugares como Catriel fueron por YPF”, recordó.

Mario Figueroa en la audiencia de Argentina LNG: “Si a Río Negro le va bien, a la Argentina le va bien".

Horas de trabajo y contratos locales

El funcionario puso el foco en lo que la provincia ya recibió. Hasta octubre, VMOS y Southern Energy (SESA) sumaron más de 8,5 millones de horas hombre de trabajo rionegrino. En ese período, las empresas rionegrinas facturaron más de 400 millones de dólares en contratos con esos proyectos.

“Eso para nosotros no es un éxito, es el puntapié”, aclaró. Mencionó los programas de desarrollo de proveedores de YPF, de Pan American Energy y de la contratista de SESA, y los de fortalecimiento que la Secretaría impulsa con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La ley que cambió el control de los ductos

Para el funcionario, hay un punto que la provincia tiene que valorar. Durante años, el control del transporte de hidrocarburos fue facultad exclusiva de la Secretaría de Energía de la Nación. “Esos caños pasaron años históricos por Río Negro y no le dejaron nada”, lamentó.

La Ley 5594, sancionada en 2022, le dio a la provincia un poder concurrente para controlar lo que pasa con los ductos que cruzan su territorio. Con esa herramienta, Río Negro firmó acuerdos estratégicos con VMOS, SESA y el proyecto Duplicar Norte de Oldelval.

Los controles son concretos. Cuando VMOS llevaba un año en construcción, la provincia ya había hecho 192 inspecciones de trabajo, compre local, ambiente y del Departamento Provincial de Aguas: “Una inspección cada dos días, prácticamente”.

Figueroa aseguró entender los temores por el cuidado ambiental. “Nosotros no venimos en un plato volador. Vivimos acá”, afirmó, y contó que la primera playa que conoció su hija fue la de Las Grutas. Como ejemplo de control, recordó que Ambiente suspendió durante dos meses una obra de SESA por un ave migratoria.

También respondió a quienes cuestionan que se exporte gas mientras hay localidades rionegrinas sin red. Recordó el Plan Castello, con el que la provincia llevó el gas natural a la Región Sur: “Cuando hubo que votarlo, hubo muchos que no estaban”.