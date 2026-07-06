Vaca Muerta busca oficios: las empresas abren convocatorias para trabajadores

En Vaca Muerta, la búsqueda laboral se abre a soldadores y operarios especializados en distintos oficios.

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta avanza a pasos rápidos. La aceleración de las obras vinculadas al desarrollo de la infraestructura energética también abrió una fuerte necesidad de incorporar personal técnico y operarios para sostener el ritmo de los proyectos.

Las búsquedas laborales que actualmente mantienen abiertas empresas de servicios petroleros, contratistas, consultoras de recursos humanos y operadoras muestran que los oficios se consolidan como uno de los perfiles más requeridos en la cuenca neuquina.

La demanda responde tanto al mantenimiento de las operaciones actuales como a la construcción de nuevas instalaciones, ductos, plantas de tratamiento y obras de infraestructura que acompañan el crecimiento de la producción de petróleo y gas.

Trabajo en Vaca Muerta: soldadores, uno de los perfiles más buscados

Las vacantes para soldadores encabezan buena parte de las búsquedas activas vinculadas al sector hidrocarburífero.

Una de ellas corresponde a Trace Group, que incorporará un Inspector de Soldadura Nivel II para proyectos de Oil & Gas en Rincón de los Sauces.

La empresa apunta a profesionales con experiencia en inspección de soldaduras y control de calidad para supervisar trabajos de construcción y montaje de instalaciones petroleras. Entre las principales tareas figuran la verificación de procedimientos de soldadura (WPS), el control de uniones en cañerías, estructuras y equipos de proceso, el seguimiento de ensayos no destructivos, la elaboración de informes técnicos y la coordinación con supervisores y contratistas.

Como requisitos solicita certificación vigente como Inspector de Soldadura Nivel II, residencia en Neuquén o localidades cercanas, licencia de conducir y disponibilidad para trabajar bajo un esquema 14x7. La postulación se realiza a través de LinkedIn.

Hay convocatorias abiertas para soldadores

Otra convocatoria fue publicada por Bayton en Computrabajo para incorporar un Soldador Calificado a una empresa del sector industrial y petrolero en Neuquén.

La búsqueda requiere experiencia comprobable en soldadura, manejo de procesos SMAW, MIG y TIG, interpretación de planos y conocimientos en normas de seguridad industrial. También se valoran certificaciones vigentes y antecedentes en la industria petrolera. El puesto es inicialmente eventual por un mes, con posibilidades de continuidad según las necesidades operativas.

A su vez, Adecco publicó una búsqueda para cubrir una posición de soldador destinada a trabajar en la planta que Transportadora de Gas del Sur (TGS) posee en Neuquén.

El puesto contempla trabajos de soldadura sobre tuberías, equipos y estructuras utilizadas en gasoductos y plantas de procesamiento de gas, además del mantenimiento de herramientas, inspecciones visuales, carga de información en SAP y apoyo en tareas de construcción y mantenimiento.

Entre los requisitos aparecen el título de técnico electromecánico, electrónico o mecánico, experiencia en procesos de soldadura para tuberías de alta presión, lectura de planos e isométricos, licencia de conducir y disponibilidad para desempeñarse en turnos rotativos o zonas remotas.

Electricistas y técnicos también figuran entre las vacantes

La demanda de electricistas industriales también continúa creciendo de la mano del avance de los equipos de perforación, las plantas de procesamiento y las instalaciones eléctricas que acompañan la expansión de Vaca Muerta.

Una de las búsquedas corresponde a Helmerich & Payne (H&P), que busca incorporar un maestro electricista para Neuquén.

Las tareas incluyen realizar inspecciones y reparaciones mayores en equipos de perforación, mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico de fallas eléctricas y electrónicas, mantenimiento de generadores, cargadores frontales y equipos de elevación, además de ejecutar instalaciones eléctricas, conexiones de potencia, fibra óptica y sistemas de comunicación. El puesto también contempla la planificación de mantenimientos, utilización del sistema Flex Works para registrar órdenes de trabajo, diagnóstico de fallas mediante instrumentos de medición y seguimiento integral de las reparaciones.

Trabajo para soldadores, choferes y electricistas en Vaca Muerta: las empresas que están contratando

Por otra parte, ManpowerGroup publicó una búsqueda para incorporar un Oficial Eléctrico Especializado de Planta destinado a una empresa del sector oil & gas que opera en La Calera, con régimen de trabajo 10x5 y pernocte en Añelo.

Entre las funciones figuran el mantenimiento de subestaciones de 13,2 kV y celdas de 33 kV, generadores eléctricos, motores industriales, variadores de frecuencia, tableros eléctricos y líneas de media tensión.

La empresa solicita título de técnico eléctrico o electromecánico, experiencia en plantas industriales, preferentemente en Oil & Gas, conocimientos en seguridad eléctrica, UPS, variadores de frecuencia y disponibilidad para trabajar bajo el régimen previsto.

También, la misma firma mantiene abierta otra búsqueda para incorporar un técnico electrónico con experiencia en montaje e instalación eléctrica para una empresa petrolera en Neuquén.

En este caso, las tareas comprenden el montaje de bandejas portacables, instalación de soportes y herrajes, tendido y conexionado de cables de control y comunicaciones, además de la identificación y organización de las instalaciones eléctricas. Se exige secundario técnico, experiencia mínima de un año como electricista y disponibilidad para viajar o realizar guardias.

Buscan choferes para trabajar en Vaca Muerta

Las empresas que prestan servicios en los yacimientos también mantienen abiertas búsquedas para choferes y operadores de equipos.

Una de las convocatorias publicadas en Computrabajo corresponde a una importante empresa del sector oil & gas que busca incorporar un Chofer Operador para trabajar en Añelo.

El puesto contempla la conducción y operación de unidades destinadas al traslado de herramientas, materiales y equipos hacia distintas locaciones, además de colaborar en tareas operativas, realizar controles preventivos de los vehículos y cumplir con los procedimientos de seguridad e higiene.

Entre los requisitos figuran secundario completo, experiencia mínima de cinco años, licencia profesional categoría E1, certificación como operador de guinche, conocimientos en hidrogrúas o malacates, capacitación en manejo defensivo de flota pesada y disponibilidad para trabajar bajo diagramas.

Qué requisitos piden las empresas

Si bien cada empresa establece condiciones particulares, las convocatorias muestran un conjunto de requisitos que se repite en la mayoría de los casos:

Experiencia previa en Oil & Gas, minería u obras industriales.

Secundario técnico o formación afín.

Disponibilidad para trabajar bajo diagramas como 14x7 o 10x5.

Licencia de conducir vigente, según el puesto.

Conocimientos de normas de seguridad industrial.

Predisposición para trabajar en campo.

Certificaciones específicas vinculadas con cada oficio.

Cómo postularse para trabajar en Vaca Muerta

Las empresas publican sus oportunidades laborales a través de distintos canales de reclutamiento y, en muchos casos, reciben postulaciones de forma permanente para futuras incorporaciones.

Las vacantes pueden encontrarse en LinkedIn, Computrabajo, los sitios web corporativos de las compañías y consultoras especializadas en recursos humanos, que concentran buena parte de las búsquedas activas para proyectos vinculados con Vaca Muerta.