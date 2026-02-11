Sin título universitario: los oficios se abren paso en Vaca Muerta

El crecimiento de Vaca Muerta transformó no solo el mapa energético argentino , sino también el perfil del empleo en la industria hidrocarburífera. Los oficios técnicos, operativos y comerciales se consolidan como piezas clave para sostener la producción, garantizar la seguridad y acompañar la expansión del shale argentino .

En un mercado laboral atravesado por la innovación tecnológica, la automatización y nuevas formas de organización, el valor de las habilidades prácticas gana protagonismo frente a los títulos tradicionales. En la actividad petrolera, especialmente en áreas operativas, la experiencia concreta y el dominio técnico se convierten en factores decisivos para acceder a oportunidades laborales estables.

Según estudios de consultoras especializadas, la formación secundaria continúa siendo un requisito básico para muchos puestos, no tanto por el diploma en sí, sino por lo que representa en términos de disciplina, compromiso y capacidad para cumplir procesos. En Vaca Muerta, estas condiciones resultan fundamentales para integrarse a equipos de trabajo altamente exigentes.

Desde el sector de recursos humanos coinciden en que la educación formal sigue siendo importante, pero ya no alcanza por sí sola. Las empresas priorizan perfiles con actitud proactiva, capacidad de adaptación, predisposición al aprendizaje y buen desempeño en entornos colaborativos, cualidades esenciales en proyectos de gran escala y alta complejidad técnica.

Los oficios vinculados a la industria energética muestran una demanda sostenida. Mecánicos, electromecánicos, técnicos en mantenimiento, soldadores, plomeros industriales y especialistas en instalaciones forman parte de los perfiles más buscados por operadoras, contratistas y empresas de servicios que trabajan en la región.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (9) Los soldadores son los grandes protagonistas del VMOS.

Oficios técnicos

La demanda de personal calificado se refleja también en los niveles salariales. Si bien un salario puede rondar entre los 1.500.000 y los 3.000.000 de pesos, esos valores se pueden duplicar y hasta triplicar en la industria hidrocarburífera.

Para tomar un parámetro, un operario industrial con experiencia puede percibir ingresos mensuales que oscilan entre 1.200.000 y 1.500.000 de pesos, aunque en determinados convenios o actividades específicas esos montos pueden superar los 2.500.000 de pesos, especialmente en ramas vinculadas a procesos industriales complejos.

Otro oficio requerido son los técnicos de mantenimiento en plantas productivas, logística y servicios representan otro perfil altamente requerido. Estos trabajadores, responsables del funcionamiento continuo de equipos e instalaciones, acceden a remuneraciones que van desde 1.500.000 de pesos hasta 1.800.000 de pesos mensuales, dependiendo de la empresa, la antigüedad y las certificaciones obtenidas.

En el caso de soldadores y herreros, indispensables para obras, montajes y tareas estructurales, los salarios rondan actualmente los 1.200.000 de pesos. Asimismo, plomeros y técnicos en instalaciones industriales presentan rangos similares, con variaciones según la especialización y el tipo de proyecto en el que participen.

El área comercial también se consolidó como una alternativa laboral. Representantes de ventas y ejecutivos comerciales vinculados a insumos, servicios y logística pueden alcanzar ingresos de entre 2.000.000 de pesos y 2.800.000 de pesos mensuales, con posibilidades de incrementos asociados a comisiones y resultados.

Oleoducto Gasoducto caño tubo trabajador operario soldador.jpg En Vaca Muerta, la búsqueda laboral se abre a soldadores y operarios especializados en distintos oficios.

Experiencia y adaptación

De acuerdo con ManpowerGroup, más del 68% de las organizaciones argentinas enfrenta dificultades para cubrir posiciones técnicas y operativas. Las principales causas son la escasez de oficios, la falta de formación específica y la velocidad con la que evolucionan los procesos productivos en sectores estratégicos como el energético.

En este escenario, la experiencia práctica adquiere un valor diferencial. Los trabajadores que combinan conocimientos técnicos con certificaciones, entrenamientos internos y trayectoria en campo logran posicionarse mejor frente a los procesos de selección. En muchos casos, estos factores pesan más que la posesión de un título universitario tradicional.

Los especialistas destacan que los conocimientos laborales tienen hoy una vida útil cada vez más corta. Por eso, la capacidad de aprender, desaprender y volver a capacitarse se transforma en un activo central.