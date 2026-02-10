Vaca Muerta impulsaría un superávit energético de U$S 10 mil millones

Vaca Muerta se encamina a vivir un año récord de la mano de los proyectos de infraestructura que están camino a finalizarse y ponerle fin a los cuellos de botella a la producción de petróleo y gas. Esos números top permitirán alcanzar un superávit energético.

Según informó Reuters, las proyecciones alcanzarían un saldo positivo del comercio energético que podría ubicarse entre los 8.500 millones y los 10.000 millones de dólares en 2026 .

El fortalecimiento de las exportaciones de energía y la reducción de la dependencia del gas importado se consolidaron como objetivos centrales del Gobierno nacional. Estas metas buscan incrementar el ingreso de divisas, reforzar las reservas del Banco Central y mejorar la percepción de los inversores sobre la economía argentina.

Durante 2025, Argentina registró un superávit energético récord de 7.800 millones de dólares, con exportaciones que alcanzaron los 11.100 millones, casi un 13% más que en 2024. En paralelo, las importaciones cayeron un 18%, hasta ubicarse en 3.300 millones de dólares.

El desarrollo de Vaca Muerta fue clave para revertir el déficit energético que había alcanzado casi los 7.000 millones de dólares en 2013. En 2025, la producción de petróleo del yacimiento se ubicó en torno a los 600.000 barriles diarios.

El motor de crecimiento

“El motor del crecimiento es Vaca Muerta, ya que el resto de las cuencas convencionales se encuentra en declive, con una caída del 4,9% en la producción durante 2025”, afirmó Fernando Bazán, de la consultora Abeceb.

El analista destacó además que las exportaciones de crudo, que representaron el 86% del superávit energético en 2025, seguirán siendo el principal sostén del balance comercial del sector en los próximos años.

En ese contexto, el superávit comercial total del país durante 2025 alcanzó los 11.300 millones de dólares, con una participación creciente del complejo energético dentro del resultado global.

El senador nacional Agustín Monteverde también proyectó una fuerte contribución del sector en los próximos años, impulsada por una mayor capacidad para evacuar la producción desde Vaca Muerta hacia los mercados externos.

“La ampliación de la capacidad de transporte, tanto para petróleo como para gas, va a fortalecer las exportaciones y reducir la dependencia del gas importado. Además, estamos viendo un crecimiento de los envíos no solo en la región, sino también hacia Estados Unidos, que se consolida como principal comprador”, sostuvo.

Empresas apuestan al crecimiento en Vaca Muerta

Las principales compañías del sector continúan invirtiendo en el aumento de la producción petrolera. YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Vista y Pampa Energía, impulsa el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla un oleoducto con capacidad para transportar 550.000 barriles diarios.

La iniciativa incluye además una planta y tanques de almacenamiento en la terminal de Punta Colorada, en Río Negro, y ya aseguró un financiamiento de 2.000 millones de dólares.

En enero, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que el proyecto permitirá generar más de 15.000 millones de dólares anuales en exportaciones, consolidando a la Argentina como un proveedor relevante de crudo a nivel internacional.

En el segmento del gas, se incorporó nueva capacidad al sistema troncal de transporte desde Vaca Muerta y avanzan las obras para revertir el gasoducto del norte. Esto permitirá abastecer al norte argentino, reemplazar importaciones desde Bolivia y ampliar las exportaciones hacia Brasil.

En paralelo, el país busca posicionarse como exportador global de gas natural licuado, lo que demandará importantes inversiones en infraestructura para trasladar el gas hasta un puerto atlántico, donde será licuado y embarcado.

A pesar del avance del desarrollo no convencional, los analistas consideran que Argentina todavía necesitará importar gas durante los picos de consumo invernal para garantizar el abastecimiento interno.

“Las principales promesas de un salto significativo en la producción de gas se verán después de 2027”, concluyó Bazán.