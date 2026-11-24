La agenda científica suma un capítulo internacional con la llegada de un representante del CERN en Neuquén . El Dr. Steven Goldfarb , miembro del experimento ATLAS en Suiza y Chair de IPPOG , encabezará un encuentro abierto a la comunidad este viernes 27 de noviembre a las 10:30 en ENE - Polo Tecnológico Neuquén .

La actividad será gratuita, aunque requiere inscripción previa por cupo y organización. La presentación en el Polo Tecnológico se realiza en el marco de la visita del especialista a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

De qué trata la charla de Steven Goldfarb en Neuquén

El encuentro se desarrollará bajo la consigna "Partículas elementales al servicio de la sociedad: aplicaciones para la industria y la educación". La propuesta apunta a acercar la ciencia de vanguardia al público local y mostrar cómo la investigación en física de altas energías impacta fuera de los laboratorios.

Según los organizadores, la jornada abrirá un espacio de intercambio y reflexión sobre distintos frentes de aplicación:

Desarrollo científico y tecnológico: cómo los avances de la física de partículas impulsan nuevas herramientas y metodologías.

Transferencia a la industria: oportunidades concretas para vincular desarrollos científicos con el sector productivo.

Impacto en la educación: estrategias para acercar el conocimiento científico a estudiantes, docentes y futuras vocaciones.

Articulación institucional: generación de nuevas conexiones entre ciencia, tecnología y sociedad a nivel regional.

Quién es el referente del experimento ATLAS que visita la provincia

El Dr. Steven Goldfarb forma parte del equipo del experimento ATLAS, uno de los proyectos centrales de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), con sede en Suiza. Se trata de uno de los mayores y más complejos detectores de partículas del mundo, ubicado en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

Además de su labor en investigación, se desempeña como Chair de IPPOG (Grupo Internacional de Divulgación de la Física de Partículas), rol desde el cual promueve el puente entre la comunidad científica internacional, las instituciones educativas y la sociedad.

Su paso por la UNCo y por ENE - Polo Tecnológico Neuquén busca fortalecer ese intercambio directo con la comunidad académica, profesional y tecnológica de la región.

Cuándo, dónde y cómo inscribirse al encuentro en ENE

Quienes deseen participar de la charla con el especialista del CERN deben completar el registro previo de manera online. Los datos principales de la convocatoria son los siguientes: