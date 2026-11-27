YPF Luz y Central Puerto encabezan un proyecto para impulsar la minería en el NOA.

El Gobierno nacional aprobó el procedimiento del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA) con el objetivo de incorporar nueva potencia firme al sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes de luz durante los picos de demanda. La medida, publicada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, reglamenta la Resolución SE N° 400/2025 y fija las reglas generales para las próximas licitaciones.

El esquema apunta a cubrir uno de los principales puntos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) : la disponibilidad de respaldo energético en los momentos de mayor exigencia durante el verano y el invierno. Cuando el margen operativo queda ajustado en esas jornadas, el riesgo de interrupciones en el suministro crece de manera directa.

Con esta reglamentación, la cartera energética busca planificar el ingreso de nueva oferta en el corto y mediano plazo. El foco está puesto en sumar generación lista y disponible cuando la red la requiere, en lugar de recurrir a soluciones de emergencia ante cada pico de consumo.

Cómo funcionarán las convocatorias y qué tecnologías participan

El procedimiento establece que la Secretaría de Energía y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) realizarán convocatorias con una frecuencia mínima semestral. Cada llamado se diseñará sobre la base de un informe técnico elaborado por CAMMESA para identificar las necesidades concretas del sistema.

En estas licitaciones podrán competir proyectos de equipamiento térmico, sistemas de almacenamiento e iniciativas híbridas. Los oferentes deberán presentar una propuesta técnica y una propuesta económica para disputar los cupos de potencia asignados.

Esos cupos se definirán por tecnología, región y nodo de la red, con el fin de priorizar los puntos geográficos donde el SADI presenta mayores restricciones. Los parámetros específicos de cada licitación —como la potencia requerida, la valoración de cada nodo y los incentivos económicos aplicables— se publicarán en cada convocatoria posterior.

Contratos a 15 años y remuneración adicional para generadores

Los proyectos que resulten adjudicados firmarán Acuerdos de Servicio de 15 años con CAMMESA, bajo una remuneración fijada a partir de la oferta presentada en la compulsa. Con plazos extensos y reglas previsibles, el oficialismo busca convocar inversión privada para ampliar la capacidad instalada.

El pago previsto en el SerCA funcionará como una remuneración adicional a los ingresos que los generadores ya perciben en el mercado eléctrico mayorista. Desde la Secretaría de Energía aclararon que este mecanismo no reemplaza el cobro por energía y potencia, sino que lo complementa como reconocimiento a la disponibilidad firme que el proyecto aporta a la red.

Qué sanciones prevé el régimen por demoras o indisponibilidad

Para asegurar que la potencia comprometida entre en operación en tiempo y forma, el procedimiento incorpora un esquema estricto de penalidades. La normativa contempla cargos previos a la habilitación comercial que las empresas solo podrán recuperar parcialmente si cumplen con el cronograma estipulado.

Las compañías que no respeten los plazos establecidos o incumplan con esos cargos quedarán inhabilitadas para participar en las dos convocatorias siguientes. Además, una vez en marcha el contrato, la indisponibilidad de la potencia adjudicada acarreará consecuencias económicas directas para el generador.