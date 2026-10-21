Lanziani, de Tecpetrol, en la AOG Patagonia 2026: "722 empresas argentinas tuvieron contratos en Los Toldos"

La relación entre una operadora y sus proveedores suele estar atravesada por la presión. Para Luis Lanziani , director de Desarrollo y Gestión de Proveedores de Tecpetrol , esa tensión es parte del negocio y también un motor. “Esta es una industria muy demandante, con objetivos demandantes en términos de escala, de plazos, de precios, de costos”, explicó en diálogo con +E en el marco de la Argentina Oil and Gas ( AOG ) Patagonia.

Lejos de ver el roce como un problema, el ejecutivo lo considera positivo: obliga a ambas partes a revisar de manera permanente qué hacen y cómo lo hacen.

De Fortín de Piedra a Los Toldos

El punto de partida fue Fortín de Piedra, donde unas 1000 empresas argentinas permitieron construir la planta. Luego, según relató Lanziani, la compañía comprendió que operar un yacimiento no convencional exigía desarrollar una cadena de valor mucho más amplia, un terreno en el que, reconoció, “no teníamos ni idea”.

En ese contexto se consolidó el programa Propymes. De acuerdo con el ejecutivo, la iniciativa ya existía desde 2001 y en 2018 se impuso dentro de Tecpetrol “como una agenda para lograr desarrollar proveedores”.

Los resultados se ven hoy en Los Toldos, un proyecto que todavía no terminó: 722 empresas argentinas tuvieron contratos; casi el 15% de ellas forma parte del programa Propymes, algunas de Tecpetrol y otras de las demás unidades de negocio del grupo.

Lanziani remarcó la velocidad del proceso: Fortín de Piedra se puso en marcha a finales de 2018 y estamos en 2026. “No pasaron ni 10 años”, subrayó.

Del “bundle” a “zapatero a tus zapatos”

El ejecutivo recordó que al comienzo de la actividad no convencional se contrataba un bundle, es decir, el paquete completo, porque la operadora no tenía conocimiento. Con el aprendizaje, cambió el enfoque: “Zapatero, a tus zapatos”.

Según explicó, algunas majors deben quedarse en las áreas donde se agrega mucha tecnología y hay mucho I+D. En el resto, la compañía empezó a trabajar “de afuera hacia el pozo”.

Hoy, la integración de empresas locales alcanza a la fractura, la perforación y las facilities. En el caso de Tecpetrol, la facility se hace íntegramente en el país: el 80% se realiza en Neuquén, por neuquinos.

En las áreas más críticas y desafiantes, fractura y perforación, Lanziani observa que cada año aparecen proveedores que provenían del convencional. El programa los acompaña con formas de trabajo y los vincula con empresas de tecnología. Además, arma un plan gradual para que no deban “comerse una torta de golpe”: primero una galletita, luego un muffin y así hasta llegar a la torta. A eso suma formas de financiamiento apalancadas en los contratos de Tecpetrol o en su visión sobre cada proveedor y sobre lo que ocurrirá con la escala.

Proveedores que exigen: el premio “Reconocer”

Un indicio de madurez es que las pymes empiezan a innovar por iniciativa propia. En el encuentro anual de proveedores Propymes, que se realiza todos los años en noviembre, Tecpetrol lanzó el premio “Reconocer”, para que las empresas cuenten los desarrollos de innovación que hicieron puertas adentro, sin que la operadora los haya pedido.

“Me exigen a mí, corrigen problemas, se ponen eficientes, me persiguen a mí. Y eso lo queremos reconocer”, afirmó Lanziani.

Listos para una economía de mayor escala

Ante la consulta sobre si el sector está preparado para la demanda que se viene, la respuesta fue directa: “Siempre”. Lanziani explicó que la preparación surge de no dar nada por sentado y de asumir que hay mucho trabajo por delante.

Citó una idea de su jefe, a quien llamó Willy: lo que importa hoy no son los récords sino la consistencia. El desafío, según planteó, es sostener la meta de hacer un pozo en 19 días. “Ese es el desafío de esta economía”, sostuvo.

Para lograrlo, el programa trabaja con cifras concretas: 150 a 160 empresas neuquinas solo en Neuquén; 270 empresas en el programa global; 35.000 horas de formación; y 8.000 horas de consultoría.

El objetivo es que cada proveedor se arme de procesos y herramientas para entender cómo hace lo que hace, dónde falla y dónde es bueno, y así mejorar lo que falla y potenciar lo que funciona, año a año.