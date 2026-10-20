Horacio Marín en AOG Patagonia 2026: "El 26 firmamos" el FID del GNL, con 28 contratos listos

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , dialogó con +E en el marco de la AOG Patagonia y fijó la fecha clave del proyecto de GNL argentino. “El 26 de noviembre vamos a firmar el FID del GNL de Argentina”, afirmó. La decisión final de inversión llegará tras una reunión de socios en la que fijarán “los últimos retoques”.

El ejecutivo precisó el estado de los acuerdos: “Son 28 contratos. Los contratos están terminados, pero se van a firmar el 26 de noviembre en Argentina”. Antes viaja a Abu Dhabi, donde lo invitaron a hablar de ADNOC. Sin embargo, aclaró que la importancia del viaje está en esas reuniones: “Para mí la importancia del viaje está en eso”.

“A partir de febrero empezamos todas las obras”

Con la firma, el calendario es exigente. “A partir de febrero empezamos todas las obras. Todo lo tenemos que hacer en cuatro años”, sostuvo Marín. La lista incluye “los barcos, el puerto, los pozos, la planta de separación, el gasoducto, el poliducto” y una planta “que es como una refinería gigante de 170 hectáreas”.

Consultado sobre posibles escalones pendientes, respondió: “Tenemos todo alineado. Los gobiernos se entendieron, los sindicatos se entendieron, los proveedores se entendieron. Vamos todos para allá”. Y sobre quién no entiende, fue irónico: “El que le gusta que nos vaya mal”.

Marín dimensionó el desafío: “Es el proyecto más difícil que puedes hacer en tu vida, porque es complejo en toda la cadena”. Lo definió como “la inversión más grande que se hace en la Argentina y en Latinoamérica en la historia”. Y agregó: “Como dijo el presidente ayer, 50.000 millones de dólares”.

“No vendemos humo”

Ante la sospecha por los anuncios repetidos, Marín respondió sin rodeos: “Si hay una cosa que nosotros no hicimos es mentir y vender humo”. Y se comprometió con la fecha: “El 26 firmamos y, si no firmamos, es porque pasó algo, no porque yo te esté vendiendo humo”.

En la entrevista se mencionó que el embajador Lamelas expresó un apoyo importante a YPF con el EXIM. También dijo que faltaba aprobar legislación específica y avanzar en la transferencia de tecnología. Marín destacó su relación con el diplomático y con varios funcionarios del Departamento de Estado: “No tengo más que palabras de gratitud por cómo entendieron lo que es el proyecto para nosotros y para Argentina”.

Crudo, acciones y YPF Luz en paralelo

El GNL convive con la exportación de crudo, que arranca en enero. “Yo siempre dije que iba a trabajar en paralelo, y trabajamos en paralelo”, recordó. En ese lapso, según detalló Marín, YPF:

Vendió acciones, las puso en la aplicación y sumó 300.000 nuevos dueños .

. Compró el 25% restante de YPF Luz : “YPF no tenía control en una empresa de la que tenía el 75%. La integramos y ahora somos totalmente una empresa de energía”.

: “YPF no tenía control en una empresa de la que tenía el 75%. La integramos y ahora somos totalmente una empresa de energía”. Terminó y pasó la monoboya, que “ya algunos están poniendo”. Gustavo Gallino, a cargo del proyecto, hablaría al día siguiente.

“Hasta 2031”: visualizar, soñar y ejecutar

Marín ratificó su horizonte: “Yo vine a YPF y desde el primer día dije: hasta 2031. No vine a romper la grieta ni nada; vine a hacer un proyecto de país”. Marcó la etapa que viene: “Hasta ahora hicimos el del 0 al 1, que es muy difícil, pero lo hicimos. Ahora viene el del 1 al 1000”.

Su método para los objetivos fuertes tiene tres pasos: “visualizar, soñar y ejecutar”. Y rechazó la dispersión: “No estoy de acuerdo con quienes ponen múltiples objetivos: no llegan a ninguno”.

El buffer: “YPF te ayuda, vos ayudás a YPF”

Sobre la crisis de precios, Marín defendió el esquema de buffer. Explicó que el conflicto “llevó los precios a niveles muy altos que no se pueden manejar”. Rechazó las oscilaciones: “Lo que generás en el consumidor es incertidumbre, y lo que los seres humanos no quieren es incertidumbre”.

El mecanismo tiene dos fases. Mientras el barril está alto, YPF absorbe parte del impacto: “Ahora entramos en la fase en que YPF te ayuda”. Cuando el precio baje, “entramos en la fase en que ustedes ayudan a YPF”. Y concluyó: “Cuando llegue a cero, se terminó el buffer”.

Sobre cuándo terminará, admitió: “No te lo puedo decir, no soy un genio”. Anticipó los resultados que presentarán el 26 de octubre: “El trimestre pasado, con buffer, YPF tuvo la ganancia más grande de la historia”. Agregó que este trimestre “también tenemos muy buenos números, y van a seguir”.

Marín dijo que cede “parte de una ganancia adicional por no trasladar el precio”. Y subrayó: “Personalmente bajé cuatro veces el precio de la nafta”. Después, la compañía adoptó el micropricing, que “es normal: sube y baja según el precio”.

Sobre el cierre del proceso judicial en Estados Unidos, fue breve: “Ya lo sabíamos, pero desde la óptica del inversor es importante”.

Para cerrar, justificó el esquema por su sentido ético: “La gente lo entiende; en la calle me dicen ‘gracias’. ¿Por qué? Porque es ético”. Y citó a Kant: “Procedé de manera tal que tu conducta sea universalizable”.