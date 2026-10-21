Diego Pando, de AESA, en la AOG Patagonia 2026: "Fue un año de inauguraciones"

Diego Pando, CEO de AESA, durante la entrevista en la AOG, donde repasó el cierre del año petrolero.

En diálogo con +E , Diego Pando, CEO de AESA, repasó en la AOG el cierre del año petrolero de la compañía. Lo definió como un “racconto de inauguraciones, en el buen sentido” : compromisos de dos o tres años que la empresa entrega en plazo. “Somos una industria privilegiada, con muchísima actividad”, afirmó.

La primera puesta en marcha llegó en abril , con la ampliación del tren de fraccionamiento de Mega , una obra de aproximadamente tres años . Según Pando, salió “muy bien”, incluidas las pruebas de eficiencia de la planta, que forman parte del contrato. “Está bueno cuando eso da bien, porque el cliente está satisfecho”, sostuvo.

A mitad de año, AESA terminó la obra de las nuevas especificaciones de combustible de YPF en Luján de Cuyo. El proyecto implica la baja del contenido de azufre en el gasoil y se vincula con el cambio de dieta de la refinería y con un compromiso ambiental.

El tercer hito, dentro del plan 4x4 de YPF, tenía fecha contractual el 1.º de septiembre: el oil in y el gas in de las plantas de tratamiento de crudo y de gas de La Angostura Sur. La compañía cumplió pese al clima adverso de julio y agosto. “Es un habilitador de mayor volumen de producción”, explicó el CEO.

El cuarto está cerca. AESA se encuentra “a días”, y Pando espera que no sean semanas, de cumplir su contrato con VMOS, cabecera Allen. Estuvo en la planta el día anterior al llenado con agua de uno de los tanques: “Es una cancha de fútbol por dentro”, describió. Tras la finalización de la obra, el oil in al ducto ocurrirá en enero o en las fechas que definan los clientes.

Obras en marcha

El volumen de trabajo no baja. La compañía lleva más de un millón de horas de ingeniería en el año. Entre los proyectos en ejecución, Pando mencionó:

La Angostura Norte : planta de tratamiento de crudo y gas para YPF, a mitad de camino. Es, “entre comillas”, una copia de La Angostura Sur, con un incremento de capacidad de casi 50% en crudo .

: planta de tratamiento de crudo y gas para YPF, a mitad de camino. Es, “entre comillas”, una copia de La Angostura Sur, con un . La Angostura Norte 2 : arranca “ahí nomás, cerquita”, como espejo de la Norte 1.

: arranca “ahí nomás, cerquita”, como espejo de la Norte 1. La Calera , para Pluspetrol: tras La Calera 1.5, AESA ejecuta La Calera 2.0, una ampliación de 50% de la planta , con un 25% de avance.

, para Pluspetrol: tras La Calera 1.5, AESA ejecuta La Calera 2.0, una , con un de avance. Cerri , para TGS: obra reciente, de “no más de un mes y monedita”, adjudicada por la planta de fraccionamiento.

, para TGS: obra reciente, de “no más de un mes y monedita”, adjudicada por la planta de fraccionamiento. Planta de tratamiento de residuos industriales, derivados del petróleo: ocupa casi 40 hectáreas y YPF la aprobó en marzo. AESA ejecuta la obra y aporta la inversión. Está a mitad de camino y su inauguración se proyecta para agosto del año próximo. Para esa planta, la empresa compró un horno en el exterior, que requiere transporte especial.

Alineación con YPF y apuesta tecnológica

Para responder al ritmo de crecimiento que define YPF, Pando planteó tres ejes. El primero es el trabajo alineado: AESA integra la vicepresidencia de Infraestructura de YPF, algo que “alinea muchísimo” su actividad dentro del grupo. Antes, al depender de otros sectores, la empresa no siempre tenía toda la información para que “los patitos” marcharan “uno tras otro”.

El segundo es el plan de desarrollo constructivo: con La Angostura Sur, Norte 1 y Norte 2, la compañía copia, aprovecha las eficiencias y se anticipa a los eventos para “ganarle tiempo al cronograma”. “La coordinación y la planificación son clave”, afirmó.

El tercero es la tecnología y la innovación. Pando advirtió que una compañía que no invierte en ese terreno puede mostrar un balance más lindo, pero “se pierde los próximos tres años”. Por eso AESA invierte “mucha plata” y, además, ordena sus procesos para ganar agilidad antes de sumar innovación.

Los números y dessafíos de la compañía

Pando informó que AESA invierte en el orden de 100 millones de dólares por año, aunque el presupuesto del año próximo todavía no recibió aprobación. “Es mucha plata para una contratista”, dijo. Los ingresos superan los 1000 millones de dólares anuales y la plantilla supera los 7000 empleados. (Fuente de todas las cifras: declaraciones de Pando en la AOG).

“No somos el mago que va a sacar a YPF de todos los problemas, pero sí quienes nos focalizamos en sacar las piedritas, o las piedrotas”, resumió.

Para el CEO, el principal reto es el recurso humano entrenado (“no digo capacitado, que parece despectivo”), tanto propio como de los proveedores. La demanda es “casi infinita” y, según Pando, la Cuenca no vivió antes una situación similar. “Esto es un dominó: si fallás en una pieza, se cae todo”, advirtió.