Shell puso en producción Mina West, un yacimiento de gas ubicado en el Mediterráneo egipcio.

Shell comenzó a producir gas en Mina West, un nuevo yacimiento ubicado en el Mediterráneo egipcio . El desarrollo entró en operación tres años después de su descubrimiento y aportará una nueva fuente de suministro en un momento en que el país enfrenta una caída de su producción gasífera.

Según las estimaciones de la compañía, el campo podrá alcanzar una producción de 4,53 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) . Se trata de un volumen bruto correspondiente al total del proyecto, no exclusivamente a la participación de Shell.

El yacimiento está ubicado en la concesión North East El-Amriya. La firma opera el desarrollo y tiene una participación del 60%, mientras que Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) posee el 40% restante.

Foto de Archivo: El logo de la gasolinera Shell en el sureste de Londres, Reino Unido. 2 de febrero de 2023. REUTERS/May James/

Cómo es el proyecto de Shell en el Mediterráneo egipcio

Una de las claves del desarrollo fue la posibilidad de aprovechar instalaciones que ya estaban operativas. Mina West quedó conectado mediante un nuevo gasoducto submarino de siete kilómetros a la infraestructura de West Delta Deep Marine.

Desde allí, el gas será transportado hasta la planta de procesamiento de Burullus antes de ingresar a la red de distribución egipcia. Esta conexión permitió acelerar los trabajos y reducir los tiempos necesarios para poner en marcha el proyecto.

Shell había anunciado la decisión final de inversión (FID) de Mina West el 30 de junio de 2025. En las tareas de ingeniería y ejecución submarina participó Subsea7, mientras que Baker Hughes colaboró con la provisión anticipada de equipos necesarios para el desarrollo.

La compañía destacó también el trabajo conjunto con el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto, la empresa estatal Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) y KUFPEC.

"Poner en producción Mina West apenas tres años después de su descubrimiento demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos desde el principio con un objetivo compartido", afirmó Dalia Elgabry, vicepresidenta y directora de Shell Egipto.

Egipto busca recuperar su producción de gas

La entrada en operación de Mina West se da en un escenario de retroceso de la producción gasífera de Egipto. Según datos de la Iniciativa Conjunta de Datos de Organizaciones (JODI), el país produjo alrededor de 3.190 millones de metros cúbicos de gas en agosto, frente a los aproximadamente 6.080 millones de metros cúbicos registrados en el mismo mes de 2021, indicó Reuters.

La comparación interanual también mostró una baja del 10,5%. La caída de la producción llevó al país a buscar nuevas fuentes de abastecimiento y a impulsar desarrollos en sus áreas offshore.

En ese contexto, el aporte de Mina West se suma a los proyectos destinados a sostener la disponibilidad de gas en el mercado egipcio. Además, para Shell, la puesta en marcha del yacimiento refuerza su presencia en los recursos offshore del Mediterráneo.