Shell desmintió la venta de sus activos en Vaca Muerta: "Es una noticia falsa"

La cúpula global de Shell puso fin a las especulaciones en torno a la posible venta de activos en Vaca Muerta , tras los rumores instaladors en la prensa internacional días atrás. Durante la presentación de los resultados financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2025, el CEO de la anglo-neerlandesa, Wael Sawan , fue categórico al negar una salida de la compañía de Neuquén.

Ante la consulta directa de un analista de mercado sobre la "lógica" detrás de desprenderse de un activo con tanto potencial de crecimiento, Sawan no dejó lugar a dudas: "Le pediré a Sinead que corrija ese artículo de noticias falsas (fake news) que salió" , disparó el ejecutivo, delegando la precisión técnica en la Directora Financiera del grupo, Sinead Gorman.

"No estamos al tanto de esas ventas"

La CFO reforzó la postura de la compañía con un tono irónico respecto a la información que circuló en diversos medios internacionales y locales. "He visto el mismo artículo. No creo que hayamos dicho nada sobre ese activo específico en este momento", afirmó Gorman, y agregó: "Leo muchas cosas en los periódicos sobre activos que supuestamente estamos vendiendo y de los cuales yo no estaba al tanto".

WAEL SAWAN CEO DE SHELL

Si bien la desmentida sobre Vaca Muerta fue directa, Sawan aclaró que la compañía mantiene una revisión constante de su portafolio global bajo una premisa de eficiencia extrema. El CEO subrayó que Shell busca la neutralidad del flujo de caja en todas sus unidades y que, en un sentido general, "nada está fuera de la mesa" y "no dejan piedra sin remover" al analizar la rentabilidad.

Sin embargo, para el caso específico del shale argentino, la respuesta oficial de la cúpula de Shell en Londres parece traer alivio al sector local, al reafirmar que —al menos por ahora— los planes de la compañía en bloques clave como Bajada de Añelo y Sierras Blancas seguirán bajo el control de la firma.