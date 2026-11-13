Venezuela: Estados Unidos manejó más de US$12.000 millones de su petróleo

La venta de petróleo volvió a poner a Venezuela en el centro del negocio energético internacional, pero esta vez con una particularidad: los ingresos de las exportaciones pasaron por una cuenta administrada por Estados Unidos . Entre enero y septiembre, Washington gestionó más de US$12.000 millones generados por la comercialización de crudo, gas y otros recursos naturales venezolanos.

El esquema se puso en marcha después de la captura de Nicolás Maduro , en enero, y forma parte del acuerdo que permitió reactivar las ventas de petróleo bajo las condiciones fijadas por la administración de Donald Trump . Los fondos ingresaron a una cuenta del Tesoro estadounidense y luego se utilizaron para financiar gastos del gobierno interino venezolano.

El movimiento de ese dinero quedó registrado en una auditoría de KPMG, encargada por el Departamento de Estado y enviada al Congreso a principios de noviembre. La información fue difundida por Reuters, que accedió a los detalles del informe, también publicado por The New York Times.

Venezuela generó más de US$12.000 millones en petróleo bajo control de Estados Unidos. Foto: Reuters.

La reapertura petrolera de Venezuela, bajo la supervisión de Estados Unidos

La intervención estadounidense modificó las condiciones en las que Venezuela vende su petróleo. Después de años de sanciones que restringieron las operaciones de PDVSA y complicaron el acceso a los mercados internacionales, Washington habilitó nuevas licencias para comercializar crudo y trabajar con empresas extranjeras.

El cambio abrió la puerta para que traders internacionales retomaran las compras y para que compañías con presencia en el país volvieran a evaluar sus operaciones. Chevron, por ejemplo, mantuvo sus actividades en Venezuela, mientras que otras empresas internacionales buscaron ampliar su participación en el sector.

La recuperación de las exportaciones es uno de los principales objetivos de las autoridades venezolanas, que necesitan inversiones para recuperar instalaciones, mejorar la infraestructura y aumentar la producción. Sin embargo, el negocio se desarrolla bajo un esquema en el que Estados Unidos conserva el control sobre los ingresos que genera la venta de hidrocarburos.

La mayor parte del dinero provino de las exportaciones de crudo, derivados y gas natural.

Qué pasó con los US$12.000 millones del petróleo venezolano

El informe de KPMG contabilizó más de US$12.100 millones depositados en la cuenta del Tesoro estadounidense durante los primeros nueve meses de 2026. La mayor parte del dinero provino de las ventas de petróleo, derivados y gas natural.

Los ingresos de otros productos tuvieron una participación mucho menor. La comercialización de oro aportó US$108 millones, los minerales sumaron US$22 millones y los fertilizantes, US$24,6 millones.

De acuerdo con el documento dado a conocer por Reuters, se desembolsaron US$12.110 millones, casi la totalidad de los fondos recibidos. La mayor parte se destinó a subastas de divisas organizadas por las autoridades venezolanas. Otros US$133 millones se pagaron directamente a proveedores que prestaron servicios al gobierno.

Desde el Departamento de Estado defendieron la operación del sistema. "El informe demuestra que el proceso está funcionando", sostuvo un funcionario de la cartera, que habló bajo condición de anonimato.

El mismo funcionario afirmó que los recursos permitieron financiar servicios públicos y sostener la estabilidad económica, además de atender necesidades de sectores como energía, salud e infraestructura.

El destino de los fondos de Venezuela

Uno de los puntos que deja en claro la auditoría es que, aunque el dinero sigue perteneciendo al país sudamericano, su utilización está condicionada por las decisiones de Washington.

El informe indica que "los fondos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela", pero que "se mantienen en espera de su disposición para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos", según determine el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La cuenta también permite seguir quiénes participan del negocio petrolero. Sin embargo, el Departamento de Estado ocultó en la versión pública del documento los nombres de las empresas que depositaron los fondos.

Según publicó The New York Times, una parte mayoritaria de los ingresos habría sido aportada por las comercializadoras Trafigura y Vitol. Las dos compañías recibieron autorizaciones especiales para vender petróleo venezolano después de la operación estadounidense de enero.