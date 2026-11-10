Venezuela sumará 41 equipos para aumentar su producción de petróleo

La industria petrolera de Venezuela busca recomponer su capacidad productiva después de años de caída de la actividad, sanciones internacionales y deterioro de sus instalaciones. Aunque el país cuenta con algunas de las mayores reservas de crudo del mundo, enfrenta dificultades para recuperar los niveles de extracción y sostener sus exportaciones. En ese escenario, una compañía anunció la incorporación de nuevos equipos para trabajar en dos de sus principales regiones petroleras: la Faja del Orinoco y el lago de Maracaibo.

Se trata de la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) , que prevé alcanzar las 41 plataformas operativas durante noviembre, entre equipos de perforación y reacondicionamiento. La expansión forma parte de una flota de 60 equipos que la empresa había anunciado a principios de octubre y apunta tanto al desarrollo de nuevos pozos como a la recuperación de instalaciones que permanecen inactivas o producen por debajo de su capacidad.

Los equipos que llegarán a la Faja del Orinoco y al lago de Maracaibo

La compañía informó que actualmente cuenta con nueve plataformas de perforación en Venezuela, destinadas a desarrollar nuevos pozos. Tres ya operan en el bloque Junín 10, en la Faja del Orinoco, mientras que otras tres comenzarán a trabajar próximamente en esa misma área. Las tres restantes están en proceso de reacondicionamiento o traslado.

El petróleo de Venezuela suma equipos para recuperar pozos y aumentar la producción

A ese parque se sumarán cuatro equipos que están siendo enviados desde Houston, Brasil y Colombia. Entre las plataformas incorporadas hay modelos de los fabricantes estadounidenses H&P y NOV.

A la vez, NABEP dispone de 20 equipos de workover, utilizados para reparar pozos existentes y recuperar aquellos que permanecen inactivos o registran bajos niveles de producción.

De ese total, tres trabajan en el lago de Maracaibo, 12 en los campos de Lagunillas y Bachaquero y cinco en la Faja del Orinoco. Además, otros 15 equipos están siendo reacondicionados en Houston para su posterior traslado al oeste venezolano.

La empresa indicó que las 35 plataformas de reacondicionamiento deberán completar un proceso de recertificación bajo la Categoría 4, el nivel de inspección más exigente, antes de entrar en servicio.

La producción de petróleo en Venezuela

La ampliación de la flota acompaña el crecimiento de la producción de la compañía. Según los datos difundidos por NABEP, el 19 de octubre alcanzó los 223.509 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), frente a los aproximadamente 200.000 registrados en agosto.

La empresa atribuyó ese crecimiento a una inversión cercana a los mil millones de dólares, financiada con recursos propios. El esquema de expansión también se apoya en la reinversión de los ingresos generados por la producción. Según informó, destina cientos de millones de dólares adicionales cada mes para financiar la incorporación de equipos y sostener el crecimiento de sus operaciones.

"Estamos financiando cada una de estas plataformas con el petróleo que producimos. Es la misma estrategia de reinversión que utilizamos para multiplicar por diez la producción en dos años", declaró Alejandro Betancourt, director ejecutivo de NABEP.

El ejecutivo sostuvo que la compañía busca avanzar tanto sobre yacimientos maduros como sobre áreas que todavía requieren inversiones para desarrollar su potencial productivo.

La meta de corto plazo es superar el millón de barriles de petróleo diarios. Para eso, NABEP proyecta invertir cerca de 100.000 millones de dólares en el desarrollo de sus operaciones y en mejoras de la infraestructura petrolera y gasífera. La compañía también asegura tener derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo clasificadas como P1.

"Ninguna empresa está mejor preparada para esta tarea que una empresa nacida aquí, impulsada por trabajadores venezolanos", agregó Betancourt.

El acuerdo petrolero con Estados Unidos

La expansión de equipos se produce después del acuerdo alcanzado en agosto entre NABEP y los Departamentos de Estado y de Guerra de Estados Unidos para ampliar la producción petrolera de Venezuela.

Como parte de ese entendimiento, el primer cargamento de un millón de barriles de crudo de la compañía llegó a Corpus Christi, Texas, el 27 de octubre. El envío se inscribe en el esquema comercial previsto por el acuerdo.

La actividad petrolera venezolana también está atravesada por las negociaciones con otras compañías internacionales y los cambios en las condiciones de participación del sector privado. En octubre, el titular de PDVSA, Héctor Obregón, informó que Venezuela buscaba cerrar el año con 105 contratos petroleros, de los cuales 61 ya estaban firmados.

Sin embargo, la recuperación de la producción enfrenta limitaciones que van más allá de la incorporación de equipos. El deterioro de las instalaciones, las dificultades para acceder a financiamiento y tecnología y las restricciones que pesan sobre la comercialización del crudo siguen condicionando el desarrollo de la industria.