VMOS: llegaron a Río Negro las dos monoboyas que se instalarán frente a Punta Colorada

Vaca Muerta: llegaron a Río Negro las monoboyas para la terminal de exportación de VMOS

Las dos monoboyas que formarán parte de la terminal marítima offshore del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) ya están en Río Negro. Las estructuras arribaron este lunes desde Emiratos Árabes Unidos al Puerto de San Antonio Este y constituyen uno de los principales componentes del sistema que se instalará frente a las costas de Punta Colorada .

El proyecto, que demanda una inversión cercana a US$3.000 millones , busca ampliar la capacidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta y abrir una nueva vía de exportación desde la costa rionegrina. Una vez que entre en operación, la terminal estará preparada para recibir VLCC (Very Large Crude Carrier) , los buques petroleros de mayor capacidad, que pueden transportar hasta unos 2 millones de barriles de crudo por viaje .

Cómo funcionarán las monoboyas del VMOS

Según informó el consorcio de empresas en un comunicado, las dos estructuras son monoboyas del tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring), un sistema utilizado en terminales petroleras offshore para permitir que los buques se amarren en el mar y carguen crudo sin necesidad de un muelle fijo.

Punta Colorada: llegaron las monoboyas que serán clave para exportar petróleo de Vaca Muerta

El esquema previsto para Punta Colorada ubicará las monoboyas a unos siete kilómetros de la costa. Estarán vinculadas con el sistema submarino mediante cañerías flexibles de gran diámetro y equipos destinados al monitoreo y control de las operaciones.

Cada monoboya contará con seis anclas de alta capacidad que estarán fijadas al lecho marino. El sistema también contempla estructuras submarinas conocidas como PLEM (Pipeline End Manifold), que funcionarán como puntos de conexión entre el oleoducto y las instalaciones destinadas a la carga de los buques.

La incorporación de los VLCC es uno de los puntos centrales de la obra. Por su capacidad de carga, este tipo de barcos permite transportar mayores volúmenes de petróleo por viaje y reducir el costo logístico por barril exportado.

El VMOS dio otro paso en Río Negro

“Las monoboyas son un componente estratégico de la infraestructura de exportación de VMOS. Su llegada a Río Negro marca un nuevo paso en la construcción de una solución logística de escala internacional que permitirá acompañar el crecimiento de la producción y potenciar las exportaciones energéticas del país”, sostuvo Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

El avance de la obra para sacar más petróleo de Vaca Muerta

La llegada de las monoboyas se suma a los distintos frentes de construcción del VMOS, que conectará la zona productiva de Neuquén con la terminal de exportación de Punta Colorada.

El proyecto es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. La infraestructura apunta a resolver una de las principales restricciones para el crecimiento de la producción de shale oil en la Argentina: la capacidad disponible para transportar el crudo hacia los mercados externos.

Desde YPF estimaron que, con el desarrollo de nueva infraestructura de transporte y exportación, el sistema podría contribuir a generar exportaciones por unos US$15.000 millones anuales hacia 2030 y superar los US$20.000 millones en los años siguientes.

Llegaron a Río Negro las dos monoboyas que completarán el sistema offshore del VMOS

"La llegada de las monoboyas se suma a los avances registrados en los distintos frentes de obra del proyecto y representa un paso clave hacia la puesta en marcha del VMOS, una infraestructura estratégica para consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos exportadores de energía de la región", detalla el comunicado del consorcio de firmas.