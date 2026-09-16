Tecpetrol llevó a estudiantes de la UNCo a resolver desafíos de Vaca Muerta y el premio fue un viaje a Fortín de Piedra

Más de 50 estudiantes de Ingeniería de la UNCo participaron de la primera edición de Campus Tecpetrol.

Más de 50 estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) participaron de la primera edición de Campus Tecpetrol , una propuesta de formación que buscó acercar a futuros ingenieros a casos reales de la industria del petróleo y el gas mediante desafíos inspirados en el desarrollo de Vaca Muerta .

La iniciativa reunió a alumnos de distintas carreras de Ingeniería durante 3 jornadas de actividades prácticas y encuentros con especialistas de la empresa. Como cierre, el equipo ganador obtuvo un viaje a Fortín de Piedra , el principal yacimiento gasífero operado por Tecpetrol en la formación neuquina.

La compañía explicó que el programa forma parte de sus acciones para fortalecer el vínculo con la universidad, una institución de la que surgieron parte de los profesionales que hoy integran sus equipos técnicos.

Los alumnos resolvieron un caso basado en una operación real de un yacimiento no convencional de Vaca Muerta.

Cómo fue el desafío que recreó una operación de Vaca Muerta

El eje central de Campus Tecpetrol fue un caso práctico basado en una situación real de un yacimiento no convencional. Los estudiantes trabajaron en equipos para analizar alternativas, tomar decisiones y resolver problemas similares a los que enfrentan los profesionales de la industria.

Durante las jornadas también participaron de charlas técnicas con especialistas de distintas áreas, quienes compartieron experiencias de campo y explicaron cómo se aplican herramientas utilizadas en las operaciones diarias.

María Laura García, Chief Human Resources Officer de Tecpetrol, sostuvo que el objetivo fue complementar la formación universitaria con experiencias cercanas al ámbito laboral. “Con Campus Tecpetrol buscamos que los jóvenes puedan aprender haciendo, trabajar en equipo y conocer de cerca las oportunidades profesionales que ofrece el sector, lo cual es clave para complementar su formación académica y darles herramientas para desenvolverse en escenarios complejos”, afirmó.

El equipo ganador viajará a Fortín de Piedra para conocer en campo la operación gasífera de Tecpetrol

La experiencia de los estudiantes de Ingeniería

Los participantes destacaron el contacto con situaciones concretas de la actividad petrolera, un aspecto que consideran difícil de encontrar dentro de la formación tradicional. “En la universidad tenemos muchas prácticas en laboratorio, pero no tenemos una práctica que nos lleve a la industria del petróleo. Pude ver cómo se aplican herramientas estadísticas en la industria. Me llevo mucho conocimiento técnico”, señaló Augusto Longo, estudiante de quinto año de Ingeniería Mecánica.

Por su parte, Gianela Lonne, estudiante de Ingeniería en Petróleo, remarcó el valor de conocer experiencias de profesionales que trabajan en el sector.

“Los oradores trajeron ejemplos reales con los que ellos trabajan todos los días en la industria. Eso motiva un montón porque entendés cómo podés aplicar los conocimientos que ya traíamos de la facultad. De esta experiencia me llevo muchas ganas de entrar a las pasantías”, expresó.

El premio: una visita a Fortín de Piedra

La actividad concluyó con una competencia de preguntas y respuestas sobre los contenidos trabajados durante las jornadas.

El equipo ganador viajará a Fortín de Piedra, donde podrá recorrer las instalaciones y conocer de primera mano los procesos, las tecnologías y los equipos que intervienen en la operación del principal desarrollo gasífero de Tecpetrol en Vaca Muerta.

Según la empresa, Campus Tecpetrol se suma a otras iniciativas impulsadas en Neuquén para acercar a estudiantes universitarios a la industria energética, entre ellas Futureá Tecpetrol, orientada al desarrollo de habilidades y la vinculación con oportunidades laborales del sector.