Tecpetrol rompió un récord de profundidad en Vaca Muerta con un pozo de 6.579 metros

Tecpetrol alcanzó un nuevo récord de profundidad en Vaca Muerta , consolidando su liderazgo en el desarrollo de la Cuenca Neuquina . Este logro, impulsado por la integración de tecnologías innovadoras y trabajo colaborativo , representa un avance clave en el desarrollo del bloque de Fortín de Piedra .

Por primera vez, la tecnología Motor de Fondo (MDF) se pudo aplicar para alcanzar una profundidad total de 6.579 metros (superando el récord anterior de 5.743 metros ) con un largo de rama horizontal de 3.390 metros .

"Lo logramos porque combinamos el Motor de Fondo (MDF) con un set de herramientas complementarias que ampliaron su capacidad técnica y abrieron camino para alcanzar resultados que estaban fuera de todo pronóstico", explicó Jonathan Ghesla, Drilling Expert de Tecpetrol.

Nabors Tecpetrol perforador rig Vaca Muerta shale quipo.jpg Tecpetrol avanza con sus operaciones en Vaca Muerta.

El know how de Tecpetrol

Para enfrentar este desafío, la compañía articuló experiencias internacionales con un profundo conocimiento del yacimiento, adaptando las mejores prácticas globales a las condiciones específicas de Fortín de Piedra.

El soporte del Real Time Operations Center (RTOC) en Buenos Aires fue clave para la supervisión remota en tiempo real, permitiendo una ejecución más precisa y una toma de decisiones ágil durante toda la operación.

"Dirigir la ejecución desde la sala nos permite optimizar muchos procesos y asegura una implementación más precisa. Es una ventaja que tiene Tecpetrol con respecto a otras operadoras de la Cuenca Neuquina", señaló Iván Griso, Drilling Principal de la compañía.

Asimismo, Roberto Damián Ron, Drilling Planning Expert, subrayó: "Para encarar los desafíos técnicos tuvimos que realizar muchas reuniones, estimaciones y simulaciones. Nos tomó seis meses tomar cada decisión, pero los resultados fueron realmente buenos".

En ese sentido, la inversión en tecnología, el conocimiento de las herramientas de perforación disponibles en el mercado y la visión estratégica de Tecpetrol fueron factores esenciales.

Fortín de Piedra Tecpetrol trabajadores Vaca Muerta: Tecpetrol logró un récord histórico de perforación en Fortín de Piedra.

El trabajo colaborativo como ventaja competitiva

Más allá de la tecnología, el hito refleja la capacidad organizacional de Tecpetrol para alinear equipos multidisciplinarios en torno a un objetivo común. "El éxito que tuvimos demuestra nuestra capacidad organizacional como compañía y el compromiso con el que asumimos los retos", destacó Alexis Pagani, Well Design Director.

Ghesla aseveró que lograron el récord de perforación en su primer intento. "Cuando lo conseguimos sentí mucho alivio. Es una iniciativa muy difícil en la que otras empresas fallaron, así que obtener estos resultados nos da mucha satisfacción", ponderó.

A futuro, el objetivo es continuar optimizando la herramienta que diseñaron para seguir marcando hitos. "Esto no es un punto de llegada, sino más bien de partida. Sentamos una base sólida para enfrentar los desafíos que vengan porque queremos llegar más lejos y desafiar nuevos límites", manifestó Pagani.