Vaca Muerta suma proyectos: Tecpetrol presenta Los Toldos II Este al RIGI

Tecpetrol y GyP presentaron el proyecto Los Toldos II Este al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . Se trata de un desarrollo de shale oil que prevé una inversión inicial de 2.400 millones de dólares hasta 2028 y permitirá consolidar el crecimiento de Vaca Muerta .

Se ubica en el hub norte de la roca madre, a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces , una zona que viene ganando protagonismo en la expansión del shale. Será operado por Tecpetrol en asociación con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) , con una participación del 90 y 10 por ciento, respectivamente.

Contempla la perforación de aproximadamente 380 pozos y la construcción de infraestructura clave, incluyendo planta de procesamiento, oleoductos, gasoductos e instalaciones complementarias.

Un proyecto marcado por la producción

La meta es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día. Tendrá dos etapas durante 2027: un primer módulo de 35.000 barriles diarios previsto para marzo, y un segundo que duplicará esa capacidad hacia julio. El esquema de inversión será escalonado, comenzando con los 2.400 millones de dólares iniciales y continuando luego con desembolsos anuales estimados en 370 millones de dólares durante diez años.

Con impacto en la zona de Rincón de los Sauces, está previsto que la dinámica del proyecto demande mayor infraestructura y asistencia de proveedores locales.

Tecpetrol Los Toldos II Este generica Tecpetrol y GyP apuestan fuerte en Vaca Muerta con un megaproyecto de U$S 2.400 millones.

Neuquén sigue creciendo

Para la gestión del gobernador Rolando Figueroa, el proyecto ratifica el acompañamiento de las grandes operadoras dispuestas a invertir fuerte en Neuquén. La provincia impulsó a nivel nacional la incorporación de inversiones de upstream al RIGI, buscando mayor previsibilidad y estímulos para incrementar la producción energética.

En ese sentido, el mandatario destacó que el RIGI permite “generar condiciones para que las inversiones lleguen más rápido”, y valoró su aporte para proyectos de gran escala en Vaca Muerta.

La visita de Paolo Rocca

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, visitó el proyecto Los Toldos II Este junto a Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, y Alejo Calcagno, President South Region en Techint E&C, y supervisaron avances y dialogaron con equipos liderados por Sebastián Novillo. "La legitimidad del Grupo Techint se consigue con proyectos, inversión, compromiso con las comunidades y excelencia", afirmó Rocca.

“En Argentina, nuestro compromiso con el desarrollo energético y el sistema industrial es total. Hace 80 años estamos construyendo una posición en el mundo que ha contribuido al desarrollo de la Argentina, pero sobre todo en su proyección hacia el exterior”, destacó Rocca.