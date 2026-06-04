Presentan un plan de USD 120 millones para reactivar la PIAP con gas de Vaca Muerta

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) sigue sin presupuesto y no se prevé una pronta reactivación.

La histórica Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito , paralizada desde 2017, enfrenta una oportunidad decisiva. Las firmas Saesa y Spark presentaron el 19 de mayo una iniciativa privada ante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para reactivar el complejo productivo. El objetivo central consiste en monetizar el gas natural de Vaca Muerta y exportar un producto de alto valor agregado.

El gas y la energía representan la porción mayoritaria en la estructura de costos para fabricar este insumo. Por este motivo, la proximidad del desarrollo no convencional neuquino otorga una ventaja competitiva inigualable al polo de Arroyito, considerado el más grande del mundo en su tipo y el único del hemisferio sur.

Una inversión para modernizar la infraestructura

El proyecto, dado a conocer por el presidente de Saesa, Juan Bosch, en el streaming Dinamo de Econojournal exige una inyección superior a los 120 millones de dólares. Estos fondos apuntan a modernizar una planta que carece de actualizaciones de capital significativas desde su inauguración en 1993. Los impulsores del consorcio aseguran contar con los esquemas de financiamiento estructurados y los compromisos de inversión firmes.

La firma de ingeniería Spark asume el desafío técnico de la rehabilitación. El plan de trabajo contempla una revisión técnica inicial de seis a ocho semanas para trazar la línea de base ambiental y operativa. Los ingenieros determinarán las inversiones exactas necesarias para devolver el complejo a su máxima capacidad.

piap.jpg La Planta industrial de Agua Pesada en Arroyito. La energía nuclear vuelve a ganar protagonismo.

El consorcio proyecta habilitar dos líneas de producción en un plazo máximo de 36 meses. La primera de estas líneas arrancaría de forma anticipada para colocar el producto en el mercado a la mayor brevedad posible.

Concesión operativa, sin privatización del activo

La iniciativa destierra el fantasma de la privatización de manera tajante. Las instalaciones de la PIAP mantendrían su condición de propiedad del Estado Nacional. La propuesta busca obtener, mediante licitación pública, una concesión exclusiva para operar la planta y comercializar el agua pesada en el exterior.

Si la CNEA aprueba los estudios preliminares, el Gobierno nacional deberá convocar a la compulsa nacional e internacional. Saesa, una experimentada empresa comercializadora de energía, aportaría el músculo financiero y estratégico. Esta firma asegura la provisión de gas natural y gestiona la venta del producto final con compradores internacionales.

La demanda global impulsada por la Inteligencia Artificial

Los empresarios aseguran que el contexto mundial favorece de manera estratégica la reactivación neuquina. El mercado global registra un déficit sostenido de agua pesada. Indican que, tradicionalmente vinculado a los reactores nucleares, este insumo encuentra hoy una demanda creciente en las industrias de frontera.

El sector de la salud absorbe volúmenes importantes para fabricar medicamentos y calibrar equipos de resonancia magnética. Simultáneamente, la industria tecnológica exige agua pesada para el desarrollo de semiconductores y microchips, elementos fundamentales en el despliegue global de la inteligencia artificial.

La avidez del mercado internacional -asegura Bosch- facilitó la firma de memorandos de entendimiento (MOU) con diversos clientes. Estos compradores urgen a las empresas a acelerar los tiempos y garantizar la producción. Con la PIAP en marcha, Argentina ingresará de forma automática al "top 5" de mayores proveedores mundiales, y fortalecerá su balanza comercial energética.

Impacto laboral en Arroyito y los desafíos burocráticos

La puesta en marcha del complejo fabril impactará de lleno en la economía regional. El proyecto prevé la creación de 200 nuevos puestos de trabajo de alto valor agregado. Los empleados actuales dejarán las tareas de custodia de una instalación inactiva para sumar valor concreto a la cadena productiva.

A pesar del optimismo y el respaldo financiero, los ejecutivos advierten sobre dos escollos principales. El primero apunta al "factor humano": la urgencia de quebrar el escepticismo local sobre la viabilidad de un megaproyecto de esta escala en el país.

El segundo temor radica en la burocracia estatal. Las demoras administrativas habituales en la evaluación de proyectos amenazan con agravar el deterioro físico de los equipos inactivos. La celeridad de respuesta del Estado definirá el éxito de una iniciativa que conecta directamente los recursos de Vaca Muerta con los mercados tecnológicos de exportación.