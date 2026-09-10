Siemens Energy cambia su conducción en Argentina y designa a Sebastián Díaz Gallardo como nuevo Country Lead

Siemens Energy renovó su conducción para Argentina, Paraguay y Uruguay con la designación de Sebastián Díaz Gallardo como nuevo Country Lead para el cluster regional. El ejecutivo asumió el cargo el 7 de septiembre, luego de casi dos décadas de trayectoria dentro de la compañía.

El cambio se produjo tras la salida de Fernando Monteverde , quien dejó la empresa el 4 de septiembre después de más de 30 años de carrera vinculada al desarrollo de las operaciones de Siemens Energy en Sudamérica.

Díaz Gallardo ingresó a la compañía en 2007 y desde entonces ocupó posiciones vinculadas a finanzas, gestión comercial y desarrollo de negocios, una experiencia que le permitió consolidar un perfil enfocado en la gestión del negocio energético y el vínculo con los principales actores del mercado.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo del grupo industrial alemán Siemens en un edificio de oficinas en Zug, Suiza. 1 de diciembre de 2021. REUTERS/Arnd Wiegmann

Como nuevo responsable del cluster, tendrá a su cargo la representación de la empresa en Argentina, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de dar continuidad a la estrategia regional y fortalecer la relación con clientes, proveedores, instituciones y otros integrantes del ecosistema energético.

Siemens Energy comenzará la transición hacia Omterra

Junto con el cambio de conducción, la compañía confirmó que iniciará una transición gradual hacia Omterra, la nueva identidad corporativa global que unificará bajo una misma marca a Siemens Energy y Siemens Gamesa.

La implementación comenzará tras la finalización del período de licencia derivado de la escisión de Siemens AG y se realizará de manera progresiva.

Según informó la empresa, el cambio de marca no implicará modificaciones en la continuidad de las operaciones, los contratos vigentes ni la prestación de servicios a clientes y socios comerciales durante el proceso de transición.

El anuncio del cambio de identidad fue respaldado por el CEO de Siemens Energy, Christian Bruch, quien confirmó que la compañía comenzó los preparativos para el lanzamiento de Omterra. A través de una publicación en LinkedIn, el ejecutivo sostuvo que la empresa iniciará la implementación de manera escalonada más adelante este año. "Estoy muy orgulloso de lo que nuestro equipo ha construido en estos últimos años. El nombre de nuestro fundador abrió puertas y nos apoyó en nuestro camino hacia la independencia", señaló.

Bruch recordó que la compañía sabía que el uso de la marca Siemens estaría disponible por un período limitado. En ese contexto, afirmó que la empresa considera que este es el momento adecuado para iniciar la transición, apoyada en una posición "estratégica, operativa y financieramente" sólida.

"Con la actual marca acercándose a su fin natural, creemos que ahora es el momento adecuado para empezar a preparar esta transición", dijo.