El plan gasífero de Capetrol en Chubut

yacimiento Capetrol Comodoro Rivadavia Chubut Cuenca del Golfo San Jorge.jpg

En diálogo con La Voz del Sindicato, Ricardo Sánchez, líder de producción de yacimientos de Capetrol, manifestó que será un desafío para la compañía desarrollar este proyecto gasífero, ampliar la tecnología en el bloque de Río Mayo y llevar a cabo un proyecto de perforación en el área José Segundo. “Todo el conjunto técnica, operativa y administrativa aportaron su granito de arena. No queda más que reconocer su apoyo y es un esfuerzo mancomunado para salir adelante”, subrayó.

En tanto, Hugo Cabral, presidente de Capetrol, ponderó la campaña que lleva a cabo en la región. “Por un lado todo está puesta la atención en José Segundo, pero, por otro lado, en Sarmiento y Río Mayo donde hemos hecho una campaña de perforación el año pasado con una inversión muy grande”, aseguró.

“La Cuenca del Golfo San Jorge en más de 100 ha entregado la mitad de lo que puede entregar. No todo es Vaca Muerta. No todo es no convencional, hay mucho convencional por hacer. Nosotros en Sarmiento vamos a iniciar la explotación del gas, vamos a hacer un gasoducto y una planta de tratamiento para poner en valor algo que estaba bajo la tierra y que no se había hecho. Nosotros estamos en la Cuenca del Golfo y vamos a seguir porque tiene mucho para darnos”, consideró Cabral.