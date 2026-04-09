YPF le puso fecha al segundo pozo shale de Palermo Aike

La presentación del nuevo esquema de estímulos para la industria hidrocarburífera obtuvo una respuesta inmediata por parte de las principales operadoras que trabajan en Santa Cruz . Tanto YPF como CGC coincidieron en que el programa permitirá acelerar la actividad y consolidar el avance sobre Palermo Aike .

El primero en hablar fue Horacio Marín quien elogió la iniciativa del Gobierno de Santa Cruz. El CEO y presidente de YPF destacó que la compañía mantiene su compromiso de avanzar en la exploración de Palermo Aike y anticipó que habrá novedades concretas en los próximos meses sobre la perforación del pozo exploratorio previsto.

Marín también señaló que la locación para el primer pozo ya se encuentra prácticamente terminada y estimó que los trabajos de perforación podrían iniciarse en el segundo semestre del año. Con ello, YPF busca profundizar la evaluación sobre el potencial del único desarrollo no convencional relevante por fuera de Vaca Muerta.

El pope de la empresa de mayoría estatal también planteó además que el contexto argentino aún requiere avanzar en medidas que reduzcan la brecha de costos entre el desarrollo convencional y el no convencional. En ese sentido, consideró acertada la reducción de regalías para impulsar la producción convencional y sostuvo que los incentivos permitirán “nivelar el terreno” para nuevas inversiones.

Horacio Marín Santa Cruz Horacio Marín confirmó en que en el segundo semestre se realizará la perforación de un nuevo pozo shale en Palermo Aike.

El potencial exportador de Palermo Aike

Asimismo, Marín también destacó que el plan estratégico de YPF apunta a que la Argentina pueda superar los US$ 30.000 millones en exportaciones de hidrocarburos hacia 2031. Recordó que el país ya es exportador neto de crudo y que el volumen destinado al exterior crece cada año.

En este sentido, el ejecutivo señaló que el sector atraviesa una etapa de crecimiento que marca un cambio estructural para la matriz energética nacional. Aseguró que la mayor producción de petróleo y el equilibrio progresivo en la balanza de gas permitirán sostener un sendero de inversión más estable para la próxima década.

Para Marín, el corazón de esa expansión será la consolidación de nuevos polos no convencionales, entre los que Palermo Aike se destaca como el más prometedor fuera de Neuquén e insistió en que las definiciones que arroje el pozo exploratorio serán determinantes para proyectar fases piloto y, eventualmente, un desarrollo a escala.

La visión de CGC

En tanto, el CEO de CGC, Hugo Eurnekian, también celebró la iniciativa del Gobierno de Santa Cruz y afirmó que los incentivos permitirán dinamizar la actividad en toda la provincia.

Además, el ejecutivo consideró que la reducción de regalías y la previsibilidad regulatoria generan un “punto de partida muy favorable” para aumentar inversiones.

Eurnekian destacó que la industria atraviesa un ciclo particularmente desafiante, pero aseguró que las operadoras demostraron fortaleza durante los últimos años y remarcó que el programa provincial ayudará a sostener la actividad y promoverá nuevas oportunidades para las comunidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

El ejecutivo sostuvo que el interés internacional por la Argentina vuelve a crecer y reconoció que, aunque Vaca Muerta continúa siendo el atractivo principal, cada vez más inversores preguntan por Palermo Aike. Para CGC, esto abre una ventana estratégica para acelerar la actividad y expandir la frontera productiva.

Hugo Eurnekian Santa Cruz

Un nuevo impulso para Santa Cruz

Según Eurnekian, CGC proyecta aumentar la actividad en la provincia y “regular la apuesta”, convencida de que existe un margen significativo para seguir creciendo. La empresa considera que Palermo Aike será uno de los motores de esa expansión y celebró la coordinación con el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo del sector.

Tanto YPF como CGC coincidieron en que el programa “Más producción y trabajo” permitirá dinamizar la economía regional y potenciar el empleo, especialmente en las localidades con mayor dependencia de la industria petrolera. Los incentivos fiscales y la reducción de regalías fueron los puntos más valorados por las compañías.