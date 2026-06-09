La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en julio: qué decidieron Arabia Saudita, Rusia y sus aliados

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración tomada el 8 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En medio de las tensiones en Medio Oriente y sus efectos en el Estrecho de Ormuz, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) resolvió avanzar con un nuevo incremento de producción de crudo a partir de julio, en una señal de que el bloque seguirá devolviendo barriles al mercado de manera gradual. La decisión fue adoptada este domingo por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán , aunque el grupo dejó en claro que cualquier paso futuro dependerá del comportamiento de la oferta y la demanda internacionales.

El aumento acordado será de 188.000 barriles diarios y forma parte del esquema de desarme de los recortes voluntarios que esos siete productores comenzaron a aplicar en 2023 para sostener el equilibrio del mercado petrolero. De todos modos, a través de un comunicado, la alianza remarcó que mantiene una postura cautelosa y que conserva la posibilidad de modificar el ritmo del proceso si el escenario global cambia.

El plan de la OPEP+

La definición surgió luego de una reunión virtual en la que los países revisaron las perspectivas para el mercado hidrocarburífero y analizaron la evolución de la producción mundial. Aunque el grupo continuará sumando oferta, insistió en que no existe un cronograma inamovible y que las decisiones seguirán sujetas a las condiciones del mercado.

opep

En ese sentido, los siete países señalaron que podrán "aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", una estrategia que busca preservar la estabilidad de la industria frente a eventuales cambios en la demanda o en el contexto económico internacional.

Asimismo, la decisión apunta a dar margen para que algunos integrantes aceleren la compensación por los volúmenes producidos por encima de las cuotas acordadas dentro de la alianza.

Petróleo: compensaciones hasta fines de 2026

Durante el encuentro, los países reafirmaron su compromiso con la Declaración de Cooperación que rige el funcionamiento de la OPEP+ y ratificaron que compensarán completamente cualquier exceso de producción registrado desde enero de 2024.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3EL17X Foto de Archivo: La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pateó el tablero con el anuncio de aumentar la producción de crudo.

Para cumplir ese objetivo, el mecanismo de compensación fue extendido hasta diciembre de este año, lo que permitirá a los productores ajustar gradualmente sus niveles de bombeo sin alterar la estrategia general del bloque.

Además, la alianza confirmó que continuará realizando reuniones mensuales para seguir de cerca la evolución del mercado, verificar el cumplimiento de las cuotas y revisar el avance de los compromisos asumidos por cada país.

El próximo encuentro quedó previsto para el 5 de julio, cuando los siete productores volverán a evaluar la situación del sector antes de definir nuevos pasos en su política de producción.