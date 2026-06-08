La tregua no alcanza: el petróleo sigue bajo presión por el conflicto en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente sigue marcando el rumbo del petróleo pese a la tregua entre Irán e Israel

La tregua anunciada entre Irán e Israel dio algo de aire a los mercados petroleros , aunque no alcanzó para despejar las dudas sobre el futuro del conflicto. Después de una jornada en la que el crudo llegó a dispararse más de 5%, los precios moderaron el avance tras las señales de que ambos países frenarán momentáneamente los ataques y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reclamara públicamente el cese de los cruces militares.

Aun así, el petróleo sigue cerca de los niveles más altos de los últimos meses. De acuerdo a información de Reuters, el Brent rondaba este lunes los US$95 por barril y el WTI superaba los US$92, impulsados por el temor a que una nuevo avance militar afecte el abastecimiento mundial.

El mercado viene siguiendo con preocupación los enfrentamientos del fin de semana. Israel informó que atacó una planta petroquímica en el sudoeste de Irán que, según indicó, estaba vinculada a la producción de misiles. Desde Teherán respondieron con una ofensiva contra una instalación en Haifa y advirtieron que podrían retomar los ataques si continúan las operaciones israelíes contra Hezbollah en el Líbano.

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"Esta mañana, los futuros del crudo cotizan al alza en una sesión volátil, tras el intercambio de ataques con misiles entre Irán e Israel durante el fin de semana", declaró Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial, según la citada agencia internacional.

El mundo mira al Estrecho de Ormuz

Detrás de la reacción de los precios aparece una preocupación que se repite cada vez que aumenta la tensión en Medio Oriente: qué puede ocurrir con el Estrecho de Ormuz.

Por ese corredor marítimo circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa diariamente en el mundo. Por eso, cualquier amenaza sobre la navegación en la zona repercute de inmediato en los mercados internacionales.

Las dudas crecieron en las últimas semanas por las restricciones impuestas durante el conflicto. Este lunes, el embajador iraní en Moscú aseguró que el paso seguirá abierto, aunque sujeto a condiciones que serán definidas por Irán y Omán.

Para los operadores, la incógnita pasa por cuánto tiempo puede mantenerse la normalidad en una región que concentra una parte clave del comercio energético global.

trump La publicación de Donald Trump en su red social Truth.

"Ambas partes, Israel e Irán, están buscando un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales para "alcanzar la paz" siguen avanzando, siempre que la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino. El bloqueo continuará vigente y plenamente operativo hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápidamente. Gracias por su atención a este asunto", escribió este lunes Trump, en su red social Truth Social.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3GG1EZ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no en la foto), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU,

La OPEP+ busca llevar tranquilidad

Mientras el conflicto sigue ocupando el centro de la escena, la OPEP+ decidió avanzar con un nuevo aumento de sus objetivos de producción. El acuerdo, alcanzado el domingo, representa la cuarta suba en cuatro meses.

Sin embargo, varios analistas consideran que el impacto será limitado. Muchos de los países integrantes del grupo no están en condiciones de incrementar su producción, ya sea por problemas operativos o por las consecuencias directas de los conflictos que atraviesan distintas regiones productoras.

"En el contexto actual, el impacto físico de esa decisión sería prácticamente nulo", afirmó Jorge León, director de análisis geopolítico de Rystad Energy, en una nota a sus clientes.

tag:reuters.com,2024:newsml_KBN3C50KF FOTO DE ARCHIVO: En esta imagen ilustrativa, se ve una bomba de petróleo impresa en 3D frente al logotipo de la OPEP, el 14 de abril de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración//Foto de archivo

A la incertidumbre en el Golfo Pérsico se sumó además una nueva advertencia de los hutíes de Yemen, que anunciaron restricciones para embarcaciones vinculadas a Israel en el Mar Rojo. La medida volvió a encender alarmas sobre las rutas marítimas por las que circulan combustibles y mercancías entre Asia, Europa y Medio Oriente.