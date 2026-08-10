El petróleo volvió a subir por la tensión en el estrecho de Ormuz y el Brent rozó los 85 dólares

El precio del petróleo arrancó la semana en alza y recuperó parte del terreno perdido en los últimos días. El Brent subió 1,7% este lunes y se ubicó en 84,95 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense avanzó 1,7% hasta los 79,51 dólares.

La reacción del mercado llegó después de que Irán volviera a endurecer su posición y dejara en claro que Estados Unidos deberá cumplir una serie de condiciones antes de habilitar la reapertura del estrecho de Ormuz , uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de energía.

El Brent recuperó parte de la caída de la semana pasada y volvió a acercarse a los 85 dólares por barril.

De acuerdo a información de Reuters, la suba cortó una racha negativa: la semana pasada el Brent y el WTI habían acumulado caídas superiores al 7% por las expectativas de un acuerdo entre Irán y Omán para normalizar el tránsito marítimo en la zona. Antes del conflicto que comenzó a fines de febrero, por Ormuz circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializado en el mundo.

Irán puso condiciones para abrir el estrecho de Ormuz

Teherán aseguró que está cerca de cerrar un acuerdo con Omán para definir nuevas rutas marítimas a través del estrecho de Ormuz, pero mantuvo una postura inflexible frente a Washington. Entre las exigencias iraníes, figuran compensaciones económicas, el levantamiento de sanciones y el fin de las amenazas militares. Asimismo, el canciller Abbas Araqchi afirmó que no hay conversaciones en marcha con Estados Unidos y que Irán no retomará el diálogo mientras Washington no cumpla el acuerdo provisional firmado en junio.

Con ese telón de fondo, el mercado sigue oscilando entre la expectativa de una salida diplomática y el temor a una interrupción más prolongada del suministro. “Aunque el estrecho sigue prácticamente cerrado, el petróleo se cotiza actualmente entre 80 y 85 dólares por barril, lo que refleja la esperanza de una solución a corto plazo”, señalaron los analistas de SEB Research.

Nuevas amenazas

La tensión regional volvió a crecer el fin de semana. Según detalló la citada agencia internacional, los hutíes alineados con Irán aseguraron haber atacado la refinería de Jazan de Saudi Aramco en Arabia Saudita. El episodio se produjo apenas 2 días después de que Riad firmara un acuerdo de defensa con Turquía y Pakistán en medio del deterioro de la situación en Medio Oriente.

A eso, se sumó una advertencia de la petrolera emiratí ADNOC, que informó que 15 de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto.

El mercado mira las negociaciones

“Cualquier avance importante hacia el restablecimiento del transporte marítimo sin restricciones podría ejercer presión a la baja sobre los precios del petróleo, mientras que un fracaso en las negociaciones o nuevas interrupciones en el suministro podrían reactivar rápidamente la prima de riesgo geopolítico", dijo ñla analista Sugandha Sachdeva, fundadora de SS WealthStreet, empresa de investigación con sede en Nueva Delhi.