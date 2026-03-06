Europa: ¿Hacia un nuevo shock energético tras la escalada en el Estrecho de Ormuz?

Los depósitos de gas en Alemania caen al 20%, nivel que compromete el llenado para el próximo invierno.

El conflicto bélico en Oriente Medio tras la intervención de EE. UU. e Israel contra Irán sacudió los cimientos de la seguridad energética europea. En menos de cinco días, el índice TTF , referencia del gas en el continente, escaló de los 32 €/MWh a superar los 50 euros , un incremento cercano al 50% .

Este fenómeno responde directamente al bloqueo del Estrecho de Ormuz , un punto crítico por donde transita el 30% de los hidrocarburos marítimos globales .

El factor Qatar y el estrangulamiento del suministro

La decisión de QatarEnergy de detener su producción de GNL (Gas Natural Licuado) tras sufrir ataques representa el golpe más severo para los mercados internacionales. Qatar opera como el segundo mayor exportador mundial y representa casi el 20% de la oferta global.

Según datos de Kpler (consultora que analiza los complejos mercados de materias primas y transporte marítimo desde 2014), el cese del tránsito por Ormuz eliminó aproximadamente 5,8 millones de toneladas de GNL solo en marzo, lo que equivale al 14% del pronóstico mensual original.

Esta escasez no responde a la simple especulación; refleja un déficit físico real que tardará semanas en resolverse. Mientras tanto, más de 200 buques petroleros y de GNL permanecen anclados fuera del estrecho debido a problemas con los seguros de guerra.

image Las reservas de gas en Europa caen al 30%, su nivel más bajo en años al cierre de la temporada invernal.

Reservas europeas bajo mínimos históricos

Europa enfrenta este escenario con una vulnerabilidad estructural preocupante. Las reservas de gas se sitúan en torno al 30% de media, el nivel más bajo en cinco años para un final de invierno. En potencias industriales como Alemania, los depósitos apenas alcanzan el 20%.

Diego Mateos, director de GESE Asesores Energéticos, advierte sobre el reto inminente para el continente: "Ahora es cuando tenemos que empezar a llenar nuestras reservas de gas para el invierno que viene, y vamos a tener que hacerlo a unos precios muy elevados".

La región depende ahora del GNL para el 45% de su suministro anual, lo que equivale a unos 1.800 buques metaneros, tras el cese de la mayoría de las importaciones rusas en 2022.

image Más de 200 buques esperan fuera de Ormuz por el alza masiva en las primas de seguros de guerra.

Contagio al mercado eléctrico y la "excepción ibérica"

El impacto sobre la factura de la luz resultó inmediato. De acuerdo a un informe del diario ABC, en España, el precio del 'pool' eléctrico pasó de 15 €/MWh el 1 de marzo a los 90 €/MWh apenas cinco días después.

Esta volatilidad reabre el debate sobre el modelo marginalista en Bruselas, donde la Comisión Europea se muestra abierta a revisar el sistema para que el gas influya menos en el precio final.

Aunque la "excepción ibérica" fijaba en su momento un límite de 40 €/MWh para el gas, el Ministerio para la Transición Ecológica monitoriza la situación actual sin activar todavía medidas de urgencia.

Sin embargo, consultoras como ICIS estiman que, si el bloqueo persiste, el gas TTF alcanzaría los 90 €/MWh, lo que dispararía la tarifa regulada de electricidad hasta un 50%.

image Los escenarios que analiza Allianz Research.

Amenaza inflacionaria y el dilema del BCE

Desde el ámbito macroeconómico, el Banco Central Europeo (BCE) observa la situación con "gran preocupación". Philip Lane, economista jefe de la entidad, avisó que un conflicto sostenido empujará al alza los precios en la zona euro, frenando la recuperación de la inflación. Estimaciones técnicas sugieren que un salto permanente del 14% en los precios energéticos elevaría la inflación hasta 0,5 puntos porcentuales.

Por su parte, Allianz Research proyecta que, si el barril de petróleo alcanza los 100 USD, la inflación subiría otros 0,5pp. En un escenario de riesgo extremo con daños directos a infraestructuras, el crudo Brent superaría los 130 USD/bbl antes de estabilizarse.

La duración del conflicto marcará la clave de las subidas. Europa competirá este verano con los compradores asiáticos por los escasos cargamentos de GNL disponibles en el Atlántico. Sin una desescalada pronta, la región iniciará el próximo invierno con niveles de almacenamiento críticos y una factura energética que amenaza con descarrilar la estabilidad financiera global.

Fuentes: medios internacionales e informes especializados.