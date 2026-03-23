Cómo avanza la segunda etapa de exploración de Palermo Aike

La exploración de Palermo Aike sigue su curso. El gobernador de Santa Cruz , Claudio Vidal , detalló que ya se completó la primera locación en la roca madre de la Cuenca Austral y que la segunda está en marcha. “Faltan tres capas de la segunda locación y ya se terminó la primera”, explicó.

Además, confirmó que YPF realizará la perforación del primer pozo exploratorio , con una inversión que rondará entre 75 y 80 millones de dólares.

Cabe recordar que, en 2025, YPF y el Gobierno de Santa Cruz firmaron un compromiso para perforar tres pozos exploratorios shale en Palermo Aike, en las áreas La Azucena y El Campamento Este, con una inversión total de 200 millones de dólares.

Para avanzar en las locaciones, se requirió movimiento de suelos, desarrollo de accesos y contratación de mano de obra local, impulsando la actividad regional.

Resultados previos en Santa Cruz

La actividad exploratoria en Palermo Aike tuvo su primer antecedente con el pozo Maypa.x-1, perforado por CGC. Aunque no alcanzó niveles productivos elevados, permitió confirmar la presencia de roca madre y obtener datos geológicos clave.

El pozo incluyó un diseño dual con un tramo vertical de 3.574 metros y un tramo horizontal de más de 1.000 metros, además de 12 fracturas hidráulicas, marcando un avance relevante en la exploración no convencional.

Palermo Aike locación pozos Santa Cruz YPF YPF comenzó la construcción de la locación de los tres pozos en Palermo Aike.

El ensayo arrojó 769 metros cúbicos de petróleo acumulados en 102 días, con caudales estabilizados entre 7 y 16 m3 diarios. Si bien los volúmenes son modestos, resultan significativos para una formación en etapa inicial.

A partir de estos resultados, YPF decidió avanzar con tres nuevos pozos exploratorios, cuya perforación comenzará el 1 de septiembre.

Variantes para tener en cuenta

Según el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, las perforaciones alcanzarán profundidades cercanas a los 3.400 metros y requerirán equipamiento especializado para operar a temperaturas de hasta 160 grados.

El funcionario destacó que la inversión en esta etapa oscilará entre 120 y 150 millones de dólares, lo que refleja el interés creciente en el desarrollo de Palermo Aike.

Desde la compañía, también indicaron en su reporte ante la SEC que Palermo Aike es uno de los proyectos onshore más relevantes dentro de su cartera exploratoria.

A pesar de los resultados iniciales moderados, el pozo piloto confirmó la presencia de gas natural y condensados, posicionando a la formación dentro de una ventana de madurez atractiva para futuros desarrollos en la industria oil & gas.