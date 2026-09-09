TotalEnergies tramita una CENCH en San Roque y prepara un proyecto para el RIGI

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de TotalEnergies mientras sale el sol, el día en que la policía antidisturbios francesa hizo retroceder a los trabajadores del sector energético en huelga mientras se

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TotalEnergies tramita una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos (CENCH) en San Roque para desarrollar la ventana petrolera del bloque y prepara un proyecto para presentar al RIGI. La compañía apunta a cerrar negociaciones y comenzar un piloto en 2027, según anticipó Sergio Mengoni durante el encuentro Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World, realizado en Houston.

El director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en la Argentina participó de la jornada del 3 de septiembre en The Briar Club. Aunque no integró los paneles, acompañó el encuentro organizado por el IAPG, del que la empresa es miembro. En una conversación al margen de las exposiciones, adelantó los planes para ampliar el perfil petrolero de su operación en Neuquén.

“Estamos pidiendo una CENCH de petróleo”, confirmó. Evitó precisar montos y compromisos de inversión porque las conversaciones con el Ejecutivo neuquino siguen abiertas, pero marcó el horizonte del proyecto: “La idea es cerrarlo rápido y comenzar a partir del año que viene con el desarrollo del piloto”.

San Roque: El futuro petrolero de TotalEnergies en Vaca Muerta

La concesión es el primer paso. Si prospera el trámite, la compañía avanzará con una solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para acompañar el desarrollo y su infraestructura. Mengoni defendió esa herramienta como una forma de acercar las condiciones locales a las que ofrecen otros países que compiten por el capital de las multinacionales.

El proyecto tiene una dimensión preliminar. Harbour Energy, socio de Total en San Roque, informó en sus resultados del primer semestre de 2026 que la obtención de la licencia permitiría avanzar con un potencial programa de 16 pozos desde 2027. Ese plazo coincide con el que Mengoni planteó en Houston.

San Roque ofrece una ventaja para comenzar: dispone de instalaciones que permitirían poner en marcha el piloto aprovechando infraestructura existente. Total opera el área en sociedad con YPF, Pan American Energy y Harbour Energy.

“Esto va a requerir inversiones importantes”, señaló Mengoni, al tiempo que explicó que la primera etapa utilizaría las instalaciones disponibles y que, para avanzar hacia un desarrollo de mayor escala, se prevé construir una nueva planta.

La cercanía con Aguada Pichana Este también pesa en la decisión. Ambos bloques se operan de manera integrada, lo que permite compartir recursos e infraestructura. Según informó Total, APE alcanzó los 14,2 millones de metros cúbicos diarios, el máximo de capacidad de su planta. La compañía ya trabaja para ampliar esa capacidad en los próximos años.

Las tres ventanas de Vaca Muerta

San Roque aporta una base de producción convencional sobre la que Total busca sumar el desarrollo petrolero de Vaca Muerta. Según el informe de agosto de Aleph Energy, la consultora de Daniel Dreizzen, el bloque produjo en junio unos 1,8 millones de metros cúbicos diarios de gas convencional, con un aumento de aproximadamente 260.000 metros cúbicos diarios respecto de mayo.

La combinación de ambos activos explica la estrategia que describió Mengoni: aprovechar la estructura disponible para comenzar el piloto y acompañar su eventual expansión con nuevas instalaciones. “San Roque está en todas las ventanas”, señaló, en referencia a la presencia de gas, gas y condensado, y petróleo. El criterio para avanzar, sostuvo, es obtener una producción competitiva y con bajas emisiones.

Los planes en Neuquén fueron parte de su respuesta sobre el lugar de la Argentina en la cartera global de TotalEnergies, después de las versiones sobre una posible salida. “Nosotros miramos siempre el largo plazo”, sostuvo. También aseguró que Total Austral, a nivel país, alcanzó en agosto su récord histórico de producción, incluyendo el desarrollo offshore en la cuenca Austral.

“Seguimos evaluando todo tipo de oportunidades. Vemos que el contexto sigue siendo favorable, tanto el contexto internacional como local”, afirmó.

En Houston, donde las exposiciones giraron alrededor de cómo atraer inversiones y ampliar los mercados para Vaca Muerta, Mengoni insistió en desarrollar infraestructura y reducir costos. Frente a la aparición de otras cuencas capaces de disputar inversiones, puso el foco en las condiciones que la Argentina puede mejorar para desarrollar sus recursos.