YPF y Eni firmaron un acuerdo para la exploración offshore en Uruguay

Eni y TotalEnergies aprobaron una inversión millonaria en gas offshore de Chipre con foco en Europa. (Imagen: Eni)

La petrolera bajo control estatal YPF sumó un aliado de peso internacional para su incursión en las costas de Uruguay . La empresa italiana Eni ingresó formalmente al bloque OFF-5 tras adquirir el 50% de participación en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos. El acuerdo cuenta con el aval de las autoridades regulatorias uruguayas.

La transacción marca un hito en la política expansiva de la compañía argentina. A través de la sociedad MIWEN, YPF mantenía el 100% de la titularidad del área desde finales de 2023. Ahora, la firma local conservará el 50% restante en calidad de socia no operadora. Eni asumió la conducción total de las operaciones gracias a su vasto conocimiento en aguas profundas.

El bloque OFF-5 abarca una superficie aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados. Se ubica a 200 kilómetros de la costa de Punta del Este. Las profundidades en esta zona superan los 4.100 metros, un escenario que exige despliegue tecnológico de última generación.

El rol de MIWEN y la experiencia italiana en el Atlántico

La incorporación de Eni obedece a una lectura pragmática del negocio offshore. La firma italiana aportará sus tecnologías patentadas y su músculo financiero para acelerar las tareas de prospección. El objetivo central consiste en maximizar el valor de las actividades exploratorias durante la primera fase del contrato.

Los equipos técnicos de ambas compañías ya definieron los próximos pasos. Realizarán estudios geológicos y sísmicos destinados a evaluar el verdadero potencial del área. Según estimaciones del sector, la cuenca uruguaya alberga recursos que rondan los 30.000 millones de barriles equivalentes.

El modelo de asociación refleja una tendencia global en la industria petrolera. Las empresas dividen el riesgo exploratorio en zonas de frontera.

MIWEN (Grupo YPF): Mantiene el 50% de la concesión y garantiza la presencia argentina en un bloque estratégico.

Mantiene el 50% de la concesión y garantiza la presencia argentina en un bloque estratégico. Eni: Adquiere el 50% del contrato, asume la operación y despliega su tecnología de punta para aguas ultraprofundas.

Adquiere el 50% del contrato, asume la operación y despliega su tecnología de punta para aguas ultraprofundas. ANCAP: La petrolera estatal uruguaya supervisa el avance del proyecto y valida las etapas exploratorias.

Las similitudes geológicas con África y el potencial de Uruguay

El renovado interés por el offshore uruguayo responde a un factor geológico determinante. Los especialistas observan una correlación directa entre la costa sudamericana y la cuenca de Namibia en África. Ambos continentes compartieron una evolución geológica común antes de su separación.

Los recientes megadescubrimientos en las costas africanas impulsaron las probabilidades de éxito en el margen uruguayo. Los estudios preliminares indican que las posibilidades de hallar hidrocarburos comerciales subieron del 10% al 23% en el último año. Este dato fundamenta las fuertes inversiones que proyectan las grandes corporaciones energéticas.

Uruguay posicionó sus cuencas marinas en el radar global. Además de Eni e YPF, otras firmas internacionales aseguraron contratos en bloques contiguos. La competencia por los recursos del Atlántico Sur ingresó en una fase decisiva.

La alianza YPF-Eni va más allá: el impacto en Argentina LNG

El ingreso de Eni al bloque OFF-5 no constituye un hecho aislado. La alianza consolida el vínculo entre la petrolera argentina y el gigante europeo, quienes ya mantienen asociaciones estratégicas clave.

Ambas compañías trabajan juntas en el ambicioso proyecto Argentina LNG. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Claudio Descalzi, CEO de Eni, sellaron el año pasado un memorando para viabilizar la exportación de Gas Natural Licuado desde ka cista de Río Negro con producción de Vaca Muerta. La sinergia entre las empresas trasciende las fronteras geográficas.