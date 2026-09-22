Petrobras se quedó con 8 bloques offshore en Costa de Marfil y acelera su expansión en África

Petrobras concretó una nueva incorporación de activos en África. La compañía firmó contratos de producción compartida para 8 bloques de exploración offshore en Costa de Marfil, donde tendrá el control operativo de los proyectos a través de su subsidiaria Petrobras Netherlands BV (PNBV).

La firma se realizó el 17 de septiembre en Abiyán, junto con el gobierno marfileño y la empresa estatal PETROCI Holding, informó la petrolera brasileña a través de un comunicado.

Los Acuerdos de Reparto de Producción (PSC, por sus siglas en inglés) abarcan los bloques marinos CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 y CI-702. La compañía tendrá una participación del 90% y será la operadora de las 8 áreas, mientras que PETROCI conservará el 10%.

Petrobras busca sumar reservas fuera de Brasil

Desde la empresa explicaron que la incorporación de estos bloques forma parte de su estrategia para reponer reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, un objetivo incluido en su Plan de Negocios.

“Con esta adquisición, Petrobras asume una presencia significativa en Costa de Marfil, un país ubicado en una región con un alto potencial exploratorio y características geológicas similares a las de nuestras cuencas sedimentarias. Aplicaremos nuestra experiencia y capacidad técnica a estos bloques y confiamos en que, con ellos, podremos descubrir todas las posibilidades que creemos que existen en el margen atlántico africano”, afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard. La ceremonia contó con la participación de la directora ejecutiva de Exploración y Producción, Sylvia Anjos.

Petrobras se quedó con ocho bloques offshore en Costa de Marfil. (Foto: Agencia Petrobras)

Costa de Marfil se suma a la apuesta de Petrobras por África

El acuerdo se conoce pocos días después de otro avance de la compañía en el continente. En Ghana, Petrobras comenzó a negociar derechos de exploración sobre 4 bloques offshore de la cuenca de Keta, luego de recibir la autorización del Ministerio de Energía y Transición Verde de ese país para avanzar con los contratos.

Según había explicado Anjos a Reuters, la empresa considera que varias cuencas del oeste africano presentan similitudes geológicas con el margen ecuatorial brasileño, una de las áreas donde Petrobras concentra gran parte de sus expectativas exploratorias.

En esa misma línea, Chambriard había señalado que África tendrá un rol cada vez más importante en la expansión internacional de la compañía. “Somos expertos en el margen oriental de Brasil. La correlación entre Brasil y África es inequívoca, así que tenemos que ir a África”, había dicho la ejecutiva a la citada agencia.

Los bloques que operará Petrobras

Los contratos firmados en Costa de Marfil le permiten a la firma sumar ocho áreas de exploración marítima en una sola operación, una de las incorporaciones más importantes de su cartera internacional en los últimos meses.

Con este acuerdo, la compañía amplía su presencia en un país donde hasta ahora tenía una participación limitada y sigue sumando posiciones en el margen atlántico africano, una región donde también analiza oportunidades en Namibia, Santo Tomé y Príncipe y Sudáfrica.

La ceremonia se realizó días atrás en Abiyán. (Foto: Agencia Petrobras)

"Esta iniciativa se alinea con la estrategia de Petrobras de reponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, tanto en Brasil como en el extranjero, tal como se prevé en su Plan de Negocios. La evaluación de nuevas oportunidades busca diversificar la cartera de exploración de la compañía , promoviendo la creación de valor y la sostenibilidad a largo plazo de sus negocios", detallaron desde la compañía.