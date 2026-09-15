Brasil: Petrobras avanza en Ghana y negocia 4 bloques offshore para ampliar sus reservas de petróleo y gas

FOTO ARCHIVO: El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil. 16 de octubre de 2019. REUTERS/Sergio Moraes/Archivo

FOTO ARCHIVO: El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil. 16 de octubre de 2019. REUTERS/Sergio Moraes/Archivo

En Brasil, Petrobras dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional al iniciar las negociaciones para adquirir derechos de exploración en cuatro bloques offshore de la cuenca de Keta , en Ghana , sobre la costa occidental de África.

En agosto, la compañía recibió la aprobación del Ministerio de Energía y Transición Verde de Ghana para avanzar con la negociación directa de los contratos de exploración, una instancia que permitirá definir los términos para el desarrollo de los bloques.

La iniciativa forma parte del plan de Petrobras para reponer sus reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras, una estrategia que combina oportunidades tanto en Brasil como en mercados internacionales.

Petrobras apuesta por África como región clave

La decisión de avanzar en Ghana se enmarca en una estrategia más amplia con la que Petrobras busca convertir a África en su principal región de exploración fuera de Brasil.

La directora de Exploración y Producción de la empresa, Sylvia Anjos, explicó a Reuters que los bloques de la cuenca de Keta presentan similitudes geológicas con el margen ecuatorial brasileño, considerado una de las fronteras petroleras más prometedoras del país.

Esa visión coincide con el objetivo planteado por la CEO de Petrobras, Magda Chambriard, quien ya había señalado que África ocupará un lugar central en la expansión internacional de la compañía.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta ejecutiva de la petrolera estatal brasileña Petrobras, Magda Chambriard, asiste a su ceremonia de juramento en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de junio de 2024. REUTERS/

Además de Ghana, Petrobras viene evaluando oportunidades de exploración en Santo Tomé y Príncipe, Namibia, Costa de Marfil y Sudáfrica.

"Somos expertos en el margen oriental de Brasil", habia dicho Chambriard a la citada agencia internacional. "La correlación entre Brasil y África es inequívoca, así que tenemos que ir a África", agregó la ejecutiva.

La estrategia de Petrobras para reponer reservas de petróleo y gas

Desde la petrolera brasileña indicaron que la incorporación de nuevos activos exploratorios responde a su Plan de Negocios, que prioriza la reposición de reservas como uno de los pilares para sostener el crecimiento de la empresa en el largo plazo.

Según explicó la compañía a través de un comunicado, la evaluación de nuevas oportunidades busca diversificar su cartera de exploración, generar valor para el negocio y fortalecer su sostenibilidad futura.

Con el inicio de las negociaciones en Ghana, Petrobras suma un nuevo frente de desarrollo internacional mientras continúa impulsando proyectos en Brasil, especialmente en el margen ecuatorial, donde la exploración aparece como una de las principales apuestas para ampliar su producción de hidrocarburos en los próximos años.