Se inauguró la mayor planta de captura de carbono de Europa: cómo es y dónde queda

La mayor planta de captura de carbono de Europa: cómo es el proyecto que almacenará CO2 bajo el mar. (Foto: Yara)

Mientras la transición energética avanza, Europa sumó una nueva apuesta para descarbonizar su industria. Esta semana, se inauguró en Sluiskil, en la provincia de Zelanda, al sur de los Países Bajos , la mayor planta de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) del continente.

El proyecto, a cargo de la firma Yara International, apunta a reducir las emisiones generadas por una de las mayores plantas europeas de producción de amoníaco y fertilizantes. El dióxido de carbono capturado será licuado, transportado en barco hasta Noruega y almacenado de forma permanente a 2.600 metros bajo el lecho marino mediante infraestructura especializada.

Según la compañía, cuando opere a plena capacidad podrá capturar hasta 800.000 toneladas de CO2 por año, con una proyección de 12 millones de toneladas almacenadas durante los próximos 15 años.

Cómo funcionará la mayor planta de captura de carbono de Europa

La iniciativa se basa en un sistema de captura de emisiones directamente desde el proceso industrial de producción de amoníaco.

Una vez separado, el CO2 se licúa y permanece temporalmente almacenado en la planta de Sluiskil. Posteriormente, los buques de la firma Northern Lights lo trasladan hasta la terminal de Øygarden, en Noruega, desde donde es inyectado en formaciones geológicas ubicadas bajo el fondo marino de la plataforma continental noruega.

El proyecto comenzó a tomar forma tras el acuerdo firmado entre ambas compañías en 2023 y ahora inicia su etapa operativa. "Este es un hito que esperábamos con ilusión. Nos enorgullece iniciar operaciones y ver cómo el acuerdo se convierte en realidad. La captura, el transporte transfronterizo y el almacenamiento de CO2 son una solución viable para la industria europea", afirmó Tim Heijn, director general de Northern Lights.

Un proyecto que busca descarbonizar la industria sin frenar la producción

La inauguración reunió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, autoridades neerlandesas, representantes de la Comisión Europea y directivos de Yara.

Para la compañía, el proyecto representa una muestra de que la descarbonización industrial puede avanzar sin detener la actividad manufacturera. "Ante la creciente competencia global, Europa debe encontrar maneras de reducir las emisiones sin comprometer la industria, el empleo ni las cadenas de valor esenciales. De eso se trata precisamente este proyecto", sostuvo Svein Tore Holsether, presidente y CEO de Yara International.

La empresa también destacó que el sistema permitirá reducir la huella de carbono de productos como fertilizantes y amoníaco, además de abastecer cadenas de valor vinculadas a la agricultura, la industria y el transporte marítimo con productos de menores emisiones.

La captura de carbono gana terreno

La Unión Europea considera que la captura y almacenamiento de carbono será una herramienta necesaria para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, especialmente en sectores industriales donde todavía existen pocas alternativas tecnológicas para eliminar completamente las emisiones, informó Reuters.